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    «Нанси» — «Сошо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Кубка Франции 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нанси» — «Сошо»
    «Нанси» — «Сошо»
    В среду, 20 января, «Нанси» на своем поле сыграет с «Сошо» в рамках 1/64 финала Кубка Франции. Поединок начнется в 20:30 по мск. «Нанси» — «Сошо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 20 Января 2021 года
    Нанси
  • Франция. Кубок
    •  Нанси 20:30 Сошо Сошо
  • Франция. Кубок
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.50
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    «Нанси»

    В прошлом розыгрыше Кубка Франции «Нанси» прошел три этапа, справившись на них с коллективами из низших лиг, но в 1\16 финала был выбит четвертолиговым «Бельфором» (1:3 ОТ).

    Этот сезон «красно-белые» проводят в Лиге 2 — втором по значимости дивизионе Франции. И там после 20 туров находятся вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

    На данный момент у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой он три встречи завершил мировыми исходами и один поединок выиграл.

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    Так своей последней проведенной игре «Нанси» сыграл на выезде вничью с соседом по турнирке «Генгамом» (0:0), а туром ранее дома поделил очки с «Родезом» (2:2), находящимся в зоне вылета.

    «Сошо»

    В минувшем кубковом турнире «Сошо» прекратил борьбу на первом же своем этапе, проиграв в гостях 0:2 «Эпинялю», выступающему на тот момент в четвертом дивизионе.

    Клуб из коммуны Монбельяр также этот сезон проводит в Лиге 2, где ведет борьбу за повышение. Сейчас он идет на седьмом месте, но от зоны плей-офф отстает аж на семь пунктов.

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    • В своей последней проведенной игре «львята» уступили в гостях лидирующему в первенстве «Труа» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «Сошо» смог одержать только три виктории пять встреч свел вничью.

    В этом розыгрыше Лиги 2 эти клубы на поле «Сошо» сыграли вничью 1:1. В прошлом чемпионате «львята» в играх с «Нанси» набрали четыре пункта, выиграв 3:0 дома и расписав в гостях мировую 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сошо» — 2.60, победа «Нанси» — 2.80, ничья — 3.05.

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    Проход: «Сошо» — 1.81; «Нанси» — 1.93.

    Только в двух из семи случаев в очных противостояниях этих клубов в последнее время было забито более двух мячей. Скорее всего, и на этот раз будет не особо результативная игра. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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