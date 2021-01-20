«Кордова» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка (к. 1.68) на матч Кубка Испании 20 января 2021 года

В рамках 1/16 финала Кубка Испании «Кордова» будет принимать «Реал Сосьедад». Матч пройдет 20 января. Начало — в 21:00 мск. «Кордова» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кордова»

«Кордова» в этом сезоне выступает в третьем по силе испанском дивизионе — Сегунде В.

Беспроигрышная серия команды в чемпионате насчитывает четыре матча. В двух последних турах «Кордова» сыграла вничью с «Бетисом Б» (0:0) и обыграла «Лорку Депортива» (1:0). В таблице группы 4 погруппы В «Кордова» занимает третье место, набрав 18 очков в десяти турах.

В Кубке Испании 2020-2021 «Кордова» уже прошла «Альбасете» (1:0) и даже «Хетафе» (1:0).

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Отметим, что «Кордова» не пропускает уже в шести матчах подряд.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» подошел к кубковому матчу с серией из трех поединков без побед. В последнем из них команда в полуфинале Суперкубка Испании уступила «Барселоне» в серии пенальти (1:1 и 2:3 по пенальти).

До этого «Реал Сосьедад» дважды терял очки в Примере, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1) и уступив «Севилье» (2:3).

В таблице Примеры «Сосьедад» занимает пятое место. В 19 матчах команда смогла набрать 30 очков. Разница мячей — 29-16.

В розыгрыше Кубка Испании «Реал Сосьедад» стартует с этой стадии.

Прогноз и ставка

На победу «Кордовы» в основное время букмекеры дают коэффициент 5,10, на ничью — 3,92, а на победу «Сосьедада» — 1,68.

На то, что в следующий этап пройдет «Кордова», коэффициент 3,32, а на «Реал Сосьедад» — 1,33.

Прогноз и ставка на матч — «Реал Сосьедад» победит в основное время с коэффициентом 1,68.