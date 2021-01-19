«Саутгемптон» — «Шрусбери». Прогноз и ставка (к. 2.30) на Кубок Англии по футболу 19 января 2021 года

«Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Шрусбери Таун» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:00 мск. «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. «Саутгемптон» — «Шрусбери»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» очень ярко начал 2021-й год, выиграв на своем поле у «Ливерпуля». Две недели назад «святые» одержали домашнюю победу над действующим чемпионом АПЛ со счетом 1:0.

После этого, правда, было гостевое поражение от «Лестера», но серьезного повода расстраиваться у команды Ральфа Хазенхюттля все равно нет, сезон она проводит вполне успешно. В таблице АПЛ «Саутгемптон» находится на комфортном восьмом месте.

В последних пяти матчах «Саутгемптон» пропустил лишь три мяча.

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Также интересно, что у «Саутгемптона» в предыдущих 15-ти матчах всего лишь три поражения — в двух случаях от клубов из Манчестера.

«Шрусбери Таун»

«Шрусбери Таун» — команда из третьего по силе дивизиона Англии. Пока что «Шрусбери» занимает всего лишь 17-е место, но обратить внимание надо на другой момент.

В последних 11-ти матчах гости потерпели только одно поражение, а в предыдущих пяти — одержали четыре победы, причем во всех случаях со счетом 1:0.

Беспроигрышая серия «Шрусбери Таун» в гостях составляет уже пять матчей — три победы и две ничьи.

Прогноз и ставка

На победу «Саутгемптона» можно поставить всего лишь за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Шрусбери» — за 12.00.

Проведение этого матча было запланирована на 9 января, но в тот день игра не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе «Шрусбери Таун», который последний раз играл еще 29 декабря.

С одной стороны, все очевидно — одна из лучших команд АПЛ против середняка из третьего дивизиона. О чем тут вообще говорить?

Но это кубок, у хозяев наверняка будут перестановки в составе, в то время как гости будут невероятно мотивированы.

Ставка — обе команды забьют за 2.30.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95. Вылет «Саутгемптона» из кубка не станет сенсацией, это абсолютно нормальная история для Англии, когда представитель АПЛ проигрывает команде из низшего дивизиона.