«Фенербахче» — «Анкарагюджю». Прогноз и ставка (к. 1.83) на чемпионат Турции 18 января 2021 года

«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Наконец-то вернулись времена, когда славный гранд турецкого футбола вернулся в чемпионскую гонку. Ныне «Фенербахче» делит 1-2 места с «Бешикташем» (по 35 очков), уступая «орлам» лишь по дополнительным показателям.

К слову, дуэт лидеров имеет сиамские показатели в обороне — по 21 пропущенному голу. А вот атакует «Фенербахче» чуть слабее — 35 мячей против 39.

Сейчас команда имеет пятиматчевую победную серию. В своем последнем матче стамбульцы минимально обыграли в Кубке Турции «Касымпашу» (1:0).

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В общем, дела у команды идут неплохо. И уж одного из аутсайдеров Суперлиги обыгрывать команда должна железно.

«Анкарагюджю»

«Анкарагюджю» в минувшем туре дома уступил «Башакшехиру» (1:2). До этого же приключилось еще обидное поражение от «Газиантепа» (2:0).

Сейчас команда осела на опасном 19 месте. С такими темпами вылет из элиты вполне может стать печальной, но объективной, реальностью.

Парни из Анкары не впечатляют. Вроде бы и забивать у команды получается (20 мячей), но все портит слабенькая оборона (27 пропущенных мячей).

От спасительного 17 места команду отделяют 4 очка. Вроде бы не так много, но игра «Анкарагюджю» к позитиву располагает с трудом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Анкарагюджю» — за 7.20

Хозяева намерены взять свое, тем более, соперник переживает сложный период.

«Анкарагюджю» две последних встречи проиграл, однако против «Фенербахче» в последние годы команда играет достойно.

Даже несмотря на классовое превосходство хозяев, гости из Анкары постараются не дать себя в обиду. Наши прогноз и ставка — Фора «Анкарагюджю» +1.5 с коэффициентом 1.83