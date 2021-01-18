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    «Фенербахче» испытает трудности с «Анкарагюджю»?

    «Фенербахче» — «Анкарагюджю». Прогноз и ставка (к. 1.83) на чемпионат Турции 18 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Анкарагюджю»
    Димитриос Пелкас
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 18 Января 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Анкарагюджю Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    «Фенербахче»

    Наконец-то вернулись времена, когда славный гранд турецкого футбола вернулся в чемпионскую гонку. Ныне «Фенербахче» делит 1-2 места с «Бешикташем» (по 35 очков), уступая «орлам» лишь по дополнительным показателям.

    К слову, дуэт лидеров имеет сиамские показатели в обороне — по 21 пропущенному голу. А вот атакует «Фенербахче» чуть слабее — 35 мячей против 39.

    Сейчас команда имеет пятиматчевую победную серию. В своем последнем матче стамбульцы минимально обыграли в Кубке Турции «Касымпашу» (1:0).

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    В общем, дела у команды идут неплохо. И уж одного из аутсайдеров Суперлиги обыгрывать команда должна железно.

    «Анкарагюджю»

    «Анкарагюджю» в минувшем туре дома уступил «Башакшехиру» (1:2). До этого же приключилось еще обидное поражение от «Газиантепа» (2:0).

    Сейчас команда осела на опасном 19 месте. С такими темпами вылет из элиты вполне может стать печальной, но объективной, реальностью.

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    • Парни из Анкары не впечатляют. Вроде бы и забивать у команды получается (20 мячей), но все портит слабенькая оборона (27 пропущенных мячей).

    От спасительного 17 места команду отделяют 4 очка. Вроде бы не так много, но игра «Анкарагюджю» к позитиву располагает с трудом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Анкарагюджю» — за 7.20

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    Хозяева намерены взять свое, тем более, соперник переживает сложный период.

    «Анкарагюджю» две последних встречи проиграл, однако против «Фенербахче» в последние годы команда играет достойно.

    Даже несмотря на классовое превосходство хозяев, гости из Анкары постараются не дать себя в обиду. Наши прогноз и ставка — Фора «Анкарагюджю» +1.5 с коэффициентом 1.83

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