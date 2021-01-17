«Лорьян» — «Дижон». Прогноз и ставка (к. 2.93) на матч Лиги 1 17 января 2021 года

«Лорьян» сыграет на своем поле с «Дижоном» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:00 мск. «Лорьян» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

Хозяева находятся в зоне вылета на предпоследней, 19 строчке с 12 очками на счету. С тремя победами за 19 туров далеко не уедешь, причем поражений у «Лорьяна» набралось уже 12.

За 12 последних туров команде удалось победить всего один раз — 3:0 с «Нимом». В пяти прошлых турах коллектив оставался без побед — ничья и четыре поражения.

«Мерлузовые» проиграли 0:2 ПСЖ и уступили 0:3 «Ренну». В последний раз команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2). Это была третья ничья «оранжево-черных» в сезоне.

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В предыдущих турах команда потерпела поражения от «Монако» (2:5) дома и «Бордо» (1:2) на выезде, которых ей удалось забить три мяча, но при этом пропустила семь голов.

«Дижон»

«Дижон» начал декабрь с домашней безголевой ничьей с «Сент-Этьеном», после чего на выезде поделил очки с «Нантом» (1:1).

Следующие два домашних матча подопечные Давида Линареса проиграли всухую, уступив сначала «Лиллю» (0:2), а потом «Монако» (0:1).

В последних матчах «Дижон» на выезде одержал победу над «Нимом» (2:1), в гостях разошелся миром с «Реймсом» (0:0), а также дома отобрал очки у «Марселя» — 0:0.

После 19 туров «Дижон» с 14 очками на 18-м месте — в зоне борьбы за выживание в элитном дивизионе. Отставание от безопасного 17 места составляет три балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лорьян», коэффициент на победу которого равен 1,87.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 2,60.

Наши прогноз и ставка — «Лорьян» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,93.