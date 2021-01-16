«Спарта» Роттердам — «ПСВ». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч чемпионата Нидерландов 16 января 2021 года

16 января в Роттердаме на стадионе «Хет Кастел» местная «Спарта» сыграет с «ПСВ Эйндховен» в 17-м туре нидерландской Эредивизии. Начало — в 20:45 по мск. «Спарта» Роттердам — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» после 16 проведенных встреч набрала 21 очко, которое позволяет команде находится на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

Сейчас у клуба из Роттердама 10-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он шесть игр выиграл и четырежды был поверженным.

В новом году «красно-белые» успели провести две игры. Первый поединок принес фиаско в дерби от «Фейеноорда» (0:2), а во второй встрече они переиграли на выезде «Фортуну» Ситтард — 1:0.

Все прогнозы на футбол

На «Хет Кастел» в текуще розыгрыше Эредивизии «Спарта» добилась двух викторий, столько же раз сыграла вничью и четыре раза уступила, разница мячей составляет 16:16.

«ПСВ Эйндховен»

ПСВ подходит к данному поединку после домашнего фиаско от «АЗ Алкмар» со счетом 1:3. Перед этим коллектив не знал поражений на протяжении 12 матчей с учетом всех турниров.

Туром ранее клуб из Эйндховена расписал выездную мировую с «Аяксом» (2:2), тем самым прервав на тот момент серию из пяти побед, где в четырех из них он пропускал, но не более гола за игру.

Эта безвыигрышная серия отбросила эйндховенцев на четвертую строку в турнирной таблице, однако трио лидеров оторвалось всего лишь на один зачетный пункт.

Вне родных стен ПСВ в этом чемпионате Нидерландов три раза выиграл, четыре матча свел вничью и потерпел только одно фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:10.

В первом круге ПСВ дома взял верх над «Спартой» (1:0), а в прошлом сезоне в Роттердаме эти команды расписали мировую — 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСВ — 1.70, победа «Спарты» — 4.66, ничья — 4.20.

Прогнозируем, что после фиаско в минувшем туре, ПСВ теперь возьмет три очка в предстоящем матче. Наша ставка — П2.