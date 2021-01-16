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    «Спарта» Роттердам — «ПСВ». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч чемпионата Нидерландов 16 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на «Спарта» Роттердам — «ПСВ»
    Дониэлл Мален
    16 января в Роттердаме на стадионе «Хет Кастел» местная «Спарта» сыграет с «ПСВ Эйндховен» в 17-м туре нидерландской Эредивизии. Начало — в 20:45 по мск. «Спарта» Роттердам — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 16 Января 2021 года
    Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Спарта Роттердам 20:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» после 16 проведенных встреч набрала 21 очко, которое позволяет команде находится на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

    Сейчас у клуба из Роттердама 10-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он шесть игр выиграл и четырежды был поверженным.

    В новом году «красно-белые» успели провести две игры. Первый поединок принес фиаско в дерби от «Фейеноорда» (0:2), а во второй встрече они переиграли на выезде «Фортуну» Ситтард — 1:0.

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    На «Хет Кастел» в текуще розыгрыше Эредивизии «Спарта» добилась двух викторий, столько же раз сыграла вничью и четыре раза уступила, разница мячей составляет 16:16.

    «ПСВ Эйндховен»

    ПСВ подходит к данному поединку после домашнего фиаско от «АЗ Алкмар» со счетом 1:3. Перед этим коллектив не знал поражений на протяжении 12 матчей с учетом всех турниров.

    Туром ранее клуб из Эйндховена расписал выездную мировую с «Аяксом» (2:2), тем самым прервав на тот момент серию из пяти побед, где в четырех из них он пропускал, но не более гола за игру.

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  • 11/01/2021

    • Эта безвыигрышная серия отбросила эйндховенцев на четвертую строку в турнирной таблице, однако трио лидеров оторвалось всего лишь на один зачетный пункт.

    Вне родных стен ПСВ в этом чемпионате Нидерландов три раза выиграл, четыре матча свел вничью и потерпел только одно фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:10.

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    В первом круге ПСВ дома взял верх над «Спартой» (1:0), а в прошлом сезоне в Роттердаме эти команды расписали мировую — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСВ — 1.70, победа «Спарты» — 4.66, ничья — 4.20.

    Прогнозируем, что после фиаско в минувшем туре, ПСВ теперь возьмет три очка в предстоящем матче. Наша ставка — П2.

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