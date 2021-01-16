«Фулхэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Англии 16 января 2021 года

«Челси» сыграет с «Фулхэмом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттендж», начало — в 20:30 мск. «Фулхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

В это сложно проверить, но беспроигрышная серия «Фулхэма» составляет уже пять матчей, при этом команда по-прежнему находится в зоне вылета, на 18-м месте. Как говорится, удивительное рядом.

Среди недели «Фулхэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1. И это была пятая ничья кряду в АПЛ для команды Скотта Паркера.

С одной стороны, круто, а с другой, получается, что лучше дважды победить и трижды проиграть — это выгоднее с точки зрения набранных очков. Выигрывать «Фулхэму» пока не удается, но при это и поражений уже давно не было.

В любом случае, «Фулхэм» очень сильно прибавил, иначе как еще объяснить, почему у этой команды не смог выиграть не только «Тоттенхэм», но и, например, «Ливерпуль».

В последних пяти турах «Фулхэм» пропустил лишь три мяча.

«Челси»

Да уж, как же быстро иногда все меняется, еще месяц назад можно легко было поверить, что «Челси» будет бороться не только за место в топ-4, но и за чемпионский титул, но прямо сейчас команда Фрэнка Лэмпарда — первый претендент на звание главного разочарования сезона.

Все прогнозы на АПЛ

Последний месяц «Челси» — настоящая катастрофа. После серии неудачных матчей команда свалилась в таблице АПЛ на девятое место.

В прошлом туре «Челси» проиграл на «Стэмфорд Бридж» «Манчестер Сити» — 1:3. Без шансов. Лэмпард до сих пор в команде, но, похоже, что терпение Романа Абрамовича скоро лопнет.

У «Челси» в шести предыдущих турах четыре поражения и лишь одна победа. И все это на фоне очень блеклой игры. После сумасшедшей трансферной кампании Абрамович явно ожидал чего-то другого, а не место в середине таблицы.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 6.70, на ничью за 4.60, а на победу «Челси» — за 1.52.

На фоне последних результатов коэффициент на «Челси» занижен, и очень существенно. Команде Лэмпарда с трудом дается игра, что-то не работает, поэтому ставить на фаворита в предстоящем матче не самая лучшая идея, мягко говоря.

Брутальный, дерзкий «Фулхэм» может запросто зацепить здесь как минимум еще одну ничейку.

Поэтому наша ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

И вполне логично рассмотреть ставку на гол «Фулхэма» во втором тайме за 2.50. Либо в шальной контратаке, либо в попытках отыграться, но свой момент хозяева найдут.