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    Все новости спорта

    Выиграет ли «Сампдория» у ослабленного противника?

    «Специя» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Сампдория»
    Футболисты «Сампдории»
    В понедельник, 11 января, «Специя» на своем поле примет «Сампдорию» в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альберто Пикко», начнется в 22:45 по московскому времени. «Специя» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Января 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков.

    «Орлята» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 16 сыгранных турах.

    В своем последнем матче подопечные Винченцо Итальяно сенсационно обыграли «Наполи» (2:1), прервав серию из восьми матчей без побед.

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    В лазарете и на карантине у «Специи» находятся Дженнаро Акампора, Симоне Бастони, Даниэле Верде, Андрей Галабинов, Йерун Зут, Элио Капрадосси, Федерико Маттиелло и Маттео Риччи. Дисквалификацию отбывает Ардиан Исмайли.

    «Сампдория»

    «Сампдория» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 набранными очками.

    На счету «блучеркьяти» шесть побед, две ничьи и восемь поражений в 16 сыгранных турах.

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  • 07/01/2021

    • В середине недели команда Клаудио Раньери нанесла поражение «Интеру» (2:1), реабилитировавшись за поражения от «Сассуоло» (2:3) и «Ромы» (0:1).

    После травм у «Сампдории» восстанавливаются Алекс Феррари и Маноло Габбьядини.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сампдории» — 2.38, победа «Специи» — 3.20, ничья — 3.30.

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    Несмотря на сенсационный успех в Неаполе, нужно признать, что «орлятам» в целом повезло, ведь команда Дженнаро Гаттузо имела громадное преимущество, но не реализовала свои шансы.

    Кто-то скажет, что «блучеркьяти» так же повезло во встрече с «Интером», и тоже будет прав, хотя, если взглянуть на перспективу последних недель, можно прийти к выводу, что генуэзцы смотрелись лучшее «Специи».

    Кроме того, важно помнить, что у Винченцо Итальяно довольно серьезные проблемы с составом. Некоторые игроки все еще на карантине из-за коронавируса, также хватает и травмированных. Учитывая все это, наш прогноз и ставка — «победа "Сампдории" с форой 0» за 1.70.

    Если вы готовы рискнуть, то можно взять и чистую победу гостей, которые обязаны побеждать ослабленного противника.

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