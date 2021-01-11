«Специя» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 января 2021 года

В понедельник, 11 января, «Специя» на своем поле примет «Сампдорию» в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альберто Пикко», начнется в 22:45 по московскому времени. «Специя» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков.

«Орлята» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 16 сыгранных турах.

В своем последнем матче подопечные Винченцо Итальяно сенсационно обыграли «Наполи» (2:1), прервав серию из восьми матчей без побед.

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В лазарете и на карантине у «Специи» находятся Дженнаро Акампора, Симоне Бастони, Даниэле Верде, Андрей Галабинов, Йерун Зут, Элио Капрадосси, Федерико Маттиелло и Маттео Риччи. Дисквалификацию отбывает Ардиан Исмайли.

«Сампдория»

«Сампдория» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 набранными очками.

На счету «блучеркьяти» шесть побед, две ничьи и восемь поражений в 16 сыгранных турах.

В середине недели команда Клаудио Раньери нанесла поражение «Интеру» (2:1), реабилитировавшись за поражения от «Сассуоло» (2:3) и «Ромы» (0:1).

После травм у «Сампдории» восстанавливаются Алекс Феррари и Маноло Габбьядини.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сампдории» — 2.38, победа «Специи» — 3.20, ничья — 3.30.

Несмотря на сенсационный успех в Неаполе, нужно признать, что «орлятам» в целом повезло, ведь команда Дженнаро Гаттузо имела громадное преимущество, но не реализовала свои шансы.

Кто-то скажет, что «блучеркьяти» так же повезло во встрече с «Интером», и тоже будет прав, хотя, если взглянуть на перспективу последних недель, можно прийти к выводу, что генуэзцы смотрелись лучшее «Специи».

Кроме того, важно помнить, что у Винченцо Итальяно довольно серьезные проблемы с составом. Некоторые игроки все еще на карантине из-за коронавируса, также хватает и травмированных. Учитывая все это, наш прогноз и ставка — «победа "Сампдории" с форой 0» за 1.70.

Если вы готовы рискнуть, то можно взять и чистую победу гостей, которые обязаны побеждать ослабленного противника.