«Специя» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 января 2021 года

«Специя»
«Специя» занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков.
«Орлята» одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 16 сыгранных турах.
В своем последнем матче подопечные Винченцо Итальяно сенсационно обыграли «Наполи» (2:1), прервав серию из восьми матчей без побед.
В лазарете и на карантине у «Специи» находятся Дженнаро Акампора, Симоне Бастони, Даниэле Верде, Андрей Галабинов, Йерун Зут, Элио Капрадосси, Федерико Маттиелло и Маттео Риччи. Дисквалификацию отбывает Ардиан Исмайли.
«Сампдория»
«Сампдория» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 набранными очками.
На счету «блучеркьяти» шесть побед, две ничьи и восемь поражений в 16 сыгранных турах.
В середине недели команда Клаудио Раньери нанесла поражение «Интеру» (2:1), реабилитировавшись за поражения от «Сассуоло» (2:3) и «Ромы» (0:1).
После травм у «Сампдории» восстанавливаются Алекс Феррари и Маноло Габбьядини.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сампдории» — 2.38, победа «Специи» — 3.20, ничья — 3.30.
Несмотря на сенсационный успех в Неаполе, нужно признать, что «орлятам» в целом повезло, ведь команда Дженнаро Гаттузо имела громадное преимущество, но не реализовала свои шансы.
Кто-то скажет, что «блучеркьяти» так же повезло во встрече с «Интером», и тоже будет прав, хотя, если взглянуть на перспективу последних недель, можно прийти к выводу, что генуэзцы смотрелись лучшее «Специи».
Кроме того, важно помнить, что у Винченцо Итальяно довольно серьезные проблемы с составом. Некоторые игроки все еще на карантине из-за коронавируса, также хватает и травмированных. Учитывая все это, наш прогноз и ставка — «победа "Сампдории" с форой 0» за 1.70.
Если вы готовы рискнуть, то можно взять и чистую победу гостей, которые обязаны побеждать ослабленного противника.