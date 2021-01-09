«Ренн» — «Лион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.76 на матч Лиги 1 9 января 2021 года

«Ренн» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Бретонцы все еще пребывают в лидирующей группе. В активе у команды 32 очка при семиочковом отрыве от лидера «Лиона».

Минувший тур команда провела не лучшим образом. Лишь сухой паритет в матче с «Нантом», пусть и выездном, стал неприятным исходом для бретонцев.

«Ренн» стремится оказаться в зоне Лиги чемпионов, но пока явно уступает конкурентам. Да и плотность в турнирной таблице Лиги 1 довольно высокая.

Все прогнозы на Лигу 1

«Ренн» не проигрывает уже месяц. Последняя неудача произошла еще в начале декабря, когда дома команда уступила «Лансу» (0:2).

«Лион»

«Лион» в минувшем туре дома переиграл «Ланс» (3:2). При этом тот успех стал третьим кряду для команды в чемпионате.

«Ткачи» сейчас лидируют в Лиге 1, опережая ближайших конкурентов ПСЖ и «Лилль» на 3 очка. Вот и выезд на «Роазон Парк» рассматривается как продолжение победной серии.

В этом матче гости наверняка будут искать счастье у ворот соперника с первых минут. Другого выхода нет, если претендуешь на чемпионство.

Увы, снова не поможет «ткачам» Мусса Дембеле. Также травмы получили Карл Экамби и Бруно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 2.13, на ничью за 3.44, а на «Ренн» — за 3.76

«Ренн» весьма успешно играет с лионцами. В последних 5 матчах бретонцы добыли 4 победы.

«Лион», как для лидера, забивает не так много, но должен, наконец-таки, улучшить свои атакующие показатели.

В матчах этих команд всегда немало драматургии. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.76 0