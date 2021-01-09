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    «Грифоны» продолжат карабкаться по турнирке?

    «Дженоа» — «Болонья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч чемпионата Италии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Болонья»
    Марко Пьяца
    В субботу, 9 января, в 17-м туре итальянской Серии А «Дженоа» в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» встретится с «Болоньей». Начало — в 20:00 по мск. «Дженоа» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2021 года
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    «Дженоа»

    После 16 сыгранных туров «Дженоа» находится в зоне вылета, на 19 месте. У команды из Генуи на счету всего 11 очков и отставание от спасительной позиции составляет всего пункт.

    «Грифоны» в текущем итальянском первенстве смогли добиться только двух викторий. Одна из которых состоялась 23 декабря на выезде над «Специей» со счетом 2:1.

    После того поединка они на своей территории смогли поделить очки с римским «Лацио» (1:1), а в своей последней проведенной встрече было поражение в гостях от «Сассуоло» — 1:2.

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах «Дженоа» в текущем чемпионате Италии добился одной виктории, дважды делил очки с оппонентами и пять раз уходил с поля ни с чем, разница мячей в этих играх составляет 11:16.

    «Болонья»

    «Болонья» находится на 12 позиции в турнирной таблице Серии А. У команды на счету после 16 игр числится 17 набранных очков и отрыв от зоны понижения составляет пять баллов.

    Отметим, что «красно-синие» последние свои пять матчей в итальянском первенстве закончили вничью. Они поделили очки с «Специей» (2:2), «Торино» (1:1), «Аталантой» (2:2), «Фиорентиной» (0:0) и «Удинезе» (2:2).

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    • Перед этой мировой серией коллектив проиграл в Милане 1:3 «Интеру» и в родных стенах «Роме» (1:5), а ранее смог добиться победы на своей территории над «Кротоне» — 1:0.

    В гостях в текущем чемпионате «Болонья» выиграла только раз, еще три встречи она завершила вничью и четыре раза терпела фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 7:12.

    В Генуе в прошлом сезоне эти коллективы расписали мировую со счетом 0:0, а в Болонье выиграли «грифоны» — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Дженоа» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.42.

    «Грифоны» после смены наставника встрепенулись и начали изрядно набирать очки. Прогнозируем, что в поединке с середняком лиги хозяева пополнят свой счет хоть какими-то баллами. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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