«Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 2.35) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года

«Кальяри» встретится на своем поле с «Наполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи».

«Кальяри»

Ноябрь «Кальяри» закончил упущенной домашней победой в матче со «Специей» (2:2), а декабрь начал выездной ничьей с «Вероной» (1:1).

В домашнем матче с «Интером» подопечные Эусебио Ди Франческо уступили со счетом 1:3, а с «Пармой» на вызде разошлись миром — 0:0.

В последних матчах «Кальяри» дома поделил очки с «Удинезе» (1:1), а затем на выезде проиграл «Роме» (1:3).

Все прогнозы на Серию А

После 14 туров Серии А «Кальяри» с 14 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 21-27, 8 голов забил Жоао Педро Галвао.

«Наполи»

«Наполи» в начале декабря разгромил в рамках Серии А на выезде «Кротоне» (4:0), а потом в матче Лиги Европы дома упустил победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), но все равно выиграл группу.

Затем в матче чемпионата Италии неаполитанцы дома победили «Сампдорию» (2:1), а вот выезд в гости к «Интеру» завершился поражением 0:1 из-за пенальти в концовке.

В последних матчах «Наполи» в Риме проиграл «Лацио» со счетом 0:2, а вернувшись домой поделил очки с «Торино» (1:1), спасшись от поражения в компенсированное время.

После 13 матчей Серии А «Наполи» на 5-м месте с 25 очками. Разница мячей 27-12, 6 голов забил Ирвинг Лосано, еще 5 — Лоренцо Инсинье.

Прогноз и ставки

На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.40, на ничью — 4.70, а на победу «Наполи» — 1.48.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 1:0. В Кальяри «Наполи»выиграл последние пять матчей с общим счетом 15:0

Статистика не на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Наполи» победит.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 2.06 и ТМ 2,5 за 2.43. 0