ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Вест Бром», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона» Карим БенземаПримера. «Реал» обыграл «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»
  • 00:50
    • «Реал» обыграл «Сельту» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:26
    • Россия вышла в полуфинал МЧМ-2021, победив Германию
  • 00:51
    • «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич», Ляказетт оформил дубль
  • 00:26
    • «Лейпциг» одолел «Штутгарт» и вышел в лидеры Бундеслиги
  • 21:01
    • Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport, Яшин — на 2-м месте
  • 20:31
    • Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии
  • 18:37
    • ПСЖ объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Поможет ли Наингголан «Кальяри» выстоять против «Наполи»?

    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 2.35) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Наполи»
    Раджа Наингголан
    «Кальяри» встретится на своем поле с «Наполи» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Января 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
    •

    «Кальяри»

    Ноябрь «Кальяри» закончил упущенной домашней победой в матче со «Специей» (2:2), а декабрь начал выездной ничьей с «Вероной» (1:1).

    В домашнем матче с «Интером» подопечные Эусебио Ди Франческо уступили со счетом 1:3, а с «Пармой» на вызде разошлись миром — 0:0.

    В последних матчах «Кальяри» дома поделил очки с «Удинезе» (1:1), а затем на выезде проиграл «Роме» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    После 14 туров Серии А «Кальяри» с 14 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 21-27, 8 голов забил Жоао Педро Галвао.

    «Наполи»

    «Наполи» в начале декабря разгромил в рамках Серии А на выезде «Кротоне» (4:0), а потом в матче Лиги Европы дома упустил победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), но все равно выиграл группу.

    Затем в матче чемпионата Италии неаполитанцы дома победили «Сампдорию» (2:1), а вот выезд в гости к «Интеру» завершился поражением 0:1 из-за пенальти в концовке.

  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
  • LiveSport.Ru продолжает подводить итоги сумасшедшего 2020 года
  • 31/12/2020

    • В последних матчах «Наполи» в Риме проиграл «Лацио» со счетом 0:2, а вернувшись домой поделил очки с «Торино» (1:1), спасшись от поражения в компенсированное время.

    После 13 матчей Серии А «Наполи» на 5-м месте с 25 очками. Разница мячей 27-12, 6 голов забил Ирвинг Лосано, еще 5 — Лоренцо Инсинье.

    Прогноз и ставки

    На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.40, на ничью — 4.70, а на победу «Наполи» — 1.48.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 1:0. В Кальяри «Наполи»выиграл последние пять матчей с общим счетом 15:0

    Статистика не на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Наполи» победит.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 2.06 и ТМ 2,5 за 2.43. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гарсия — Кэмпбелл
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч США U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМ
  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
    • 14:45 28/12/2020
    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 2.35) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры