«Суонси» — «Рединг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Чемпионшип 30 декабря 2020 года

«Суонси» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Суонси» — «Рединг».

«Суонси»

В минувшем туре «Суонси» на выезде переиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (0:2). После той виктории команда осталась на 2 месте.

Главное богатство «Суонси» — надежная оборона. В 21 поединке команда пропустила лишь 12 раз, что является лучшим результатом в Чемпионшип.

С «Редингом» команда играет весьма успешно. В 5 последних поединках «Суонси» добыл 4 победы при одной ничьей.

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Разумеется, «лебеди» намерены вернуться в высший свет. Для этого команда просто обязана обыгрывать одного из своих конкурентов.

«Рединг»

«Рединг» проводит довольно продуктивный сезон. Нынешнее 6 место позволяет команде попытать счастье в плей-офф, но его еще нужно сохранить.

Для этого необходимо поднатужиться, и постараться взять очки в этом поединке. Это будет крайне непросто, учитывая мощь тылов «лебедей».

В предыдущем своем матче «Рединг» переиграл «Лутон» (2:1). Причем до того команда дважды кряду уступила — «Брентфорду» и «Норвичу».

В этом матче команде не сможет помочь Джордже Пушкаш. Один из лидеров команды находится в клубном лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Рединг» — за 3.75.

«Суонси» блестяще обороняется, к тому же успешно играет против «Рединга».

«Рединг» силен в атаке, однако на обе ноги хромает оборона — 27 пропущенных мячей в 21 матче.

В этом матче между собой сойдутся надежная оборона и сильная атака. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61 0