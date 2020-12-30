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    «Суонси» с «Редингом» сообразят на двоих после перерыва

    «Суонси» — «Рединг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Чемпионшип 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Рединг»
    Виктор Дьекереш
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Суонси» — «Рединг».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2020 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 23:00 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Суонси»

    В минувшем туре «Суонси» на выезде переиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (0:2). После той виктории команда осталась на 2 месте.

    Главное богатство «Суонси» — надежная оборона. В 21 поединке команда пропустила лишь 12 раз, что является лучшим результатом в Чемпионшип.

    С «Редингом» команда играет весьма успешно. В 5 последних поединках «Суонси» добыл 4 победы при одной ничьей.

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    Разумеется, «лебеди» намерены вернуться в высший свет. Для этого команда просто обязана обыгрывать одного из своих конкурентов.

    «Рединг»

    «Рединг» проводит довольно продуктивный сезон. Нынешнее 6 место позволяет команде попытать счастье в плей-офф, но его еще нужно сохранить.

    Для этого необходимо поднатужиться, и постараться взять очки в этом поединке. Это будет крайне непросто, учитывая мощь тылов «лебедей».

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    • В предыдущем своем матче «Рединг» переиграл «Лутон» (2:1). Причем до того команда дважды кряду уступила — «Брентфорду» и «Норвичу».

    В этом матче команде не сможет помочь Джордже Пушкаш. Один из лидеров команды находится в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.10, на ничью за 3.25, а на «Рединг» — за 3.75.

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    «Суонси» блестяще обороняется, к тому же успешно играет против «Рединга».

    «Рединг» силен в атаке, однако на обе ноги хромает оборона — 27 пропущенных мячей в 21 матче.

    В этом матче между собой сойдутся надежная оборона и сильная атака. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61 0

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