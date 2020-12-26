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    Будет ли первая ничья у «Серкль Брюгге»?

    «Зюлте-Варегем» — «Серкль Брюгге». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.82 на матч чемпионата Бельгии 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зюлте-Варегем» — «Серкль Брюгге»
    «Серкль Брюгге»
    В субботу, 26 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Зюлте-Варегем» в родных стенах примет «Серкль Брюгге». Начало — в 18:15 по мск. Прогноз на «Зюлте-Варегем» — «Серкль Брюгге».

    «Зюлте-Варегем»

    «Зюлте-Варегем» имеет в своей копилке 18 набранных баллов, с которыми расположился на 14 строке в турнирной таблице в одном пункте от зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре бельгийского первенства «фермеры» в родных стенах потерпели фиаско от последнего «Сент-Трюйдена» со счетом 0:2, прервав тем самым свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный период они на выезде повергли 3:0 «Гент» и 1:0 «Антверпен», а также расписали домашнюю результативную мировую с «Андерлехтом», сыграв 2:2.

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    У «Зюлте-Варегем» последняя домашняя статистика в лиге. Команда добыла лишь одну викторию, дважды сыграла вничью и шесть раз была повержена, разница мячей в этих играх составляет 10:21.

    «Серкль Брюгге»

    «Серкль Брюгге» имеет в своей копилке такое же количество набранных очков, однако идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей.

    «Зелено-черные» сейчас переживаю очень сложный период. За последние восемь проведенных встреч первенства они потерпели поражения в семи из них. Отметим, что в этом чемпионате они еще не играли вничью.

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    • Так коллектив из города Брюгге в минувших пяти играх только проигрывал, но в четырех случаях забивал хотя бы гол. В своей последнем матче коллектив уступил дома «Шарлеруа» со счетом 3:4.

    Вне родных стен «Серкль Брюгге» выиграл три встречи и пять раз уходил с поля поверженным, разница забитых и пропущенных — 9:13.

    В первом круге этого первенства «Серкль Брюгге» на своей арене проиграл «Зюлте-Варегем» -1:3. А в минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 6:0 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Зюлте-Варегем» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Серкль Брюгге» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.82.

    Так как «зелено-черные» в этом первенстве еще не играли вничью, рискнем в данном поединке поставить на мировой исход. Наш прогноз — ничья. 0

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