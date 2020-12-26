«Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

«Куинз Парк Рейнджерс»
В минувшем туре «Куинз Парк Рейнджерс» на выезде сыграл вничью с «Уикомбом». Соперник обменялись забитыми мячами.
При этом «КПР» пока занимает скромное 19 место в турнирной таблице с 20 очками в активе. До опасной зоны — самая малость (4 пункта).
Наибольшей проблемой команды является слабенькая атака. «Куинз Парк Рейнджерс» забивает меньше гола за матч — 19 мячей в 20 поединках.
С «Суонсио» «КПР» играет с переменным успехом. Команды в последнее время размениваются победами, но последнее свидание завершилось подписанием мировой.
«Суонси»
«Суонси» находится на 3 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 36 очков при двухочковом отставании от второго проходного места в АПЛ.
«Суонси» в нынешнем сезоне выделяется почти образцовыми тылами. В 20 матчах команда пропустила лишь 12 мячей, что является лучшим результатом в лиге.
В предыдущем туре «Суонси» одолел «Барнсли» (2:0). Однако, все же, проблемы с реализацией моментов никуда не делись, да и вообще, показатель в 23 точных выстрела — не к лицу кандидату на выход в АПЛ.
В Лондон команда отправляется в сильнейшем составе. Разумеется, целью «Суонси» будет набрать три очка. Тем более, с такой крепкой обороной.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.43, на ничью за 3.34, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.07.
«КПР» будет максимально настроен на набор очков в этой встрече. К тому же хозяева наверняка мотивированы распечатать ворота сильных в обороне гостей.
«Суонси» традиционно будет уповать на надежность собственных тылов.
Хозяева слабо атакуют, а оборона «Суонси» на данный момент является лучшей в лиге. Наши прогноз и ставка — Фора «Суонси» 0 с коэффициентом 1.70 0