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    «Суонси» выстоит в Лондоне

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси»
    Андре Айю
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси».

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    В минувшем туре «Куинз Парк Рейнджерс» на выезде сыграл вничью с «Уикомбом». Соперник обменялись забитыми мячами.

    При этом «КПР» пока занимает скромное 19 место в турнирной таблице с 20 очками в активе. До опасной зоны — самая малость (4 пункта).

    Наибольшей проблемой команды является слабенькая атака. «Куинз Парк Рейнджерс» забивает меньше гола за матч — 19 мячей в 20 поединках.

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    С «Суонсио» «КПР» играет с переменным успехом. Команды в последнее время размениваются победами, но последнее свидание завершилось подписанием мировой.

    «Суонси»

    «Суонси» находится на 3 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 36 очков при двухочковом отставании от второго проходного места в АПЛ.

    «Суонси» в нынешнем сезоне выделяется почти образцовыми тылами. В 20 матчах команда пропустила лишь 12 мячей, что является лучшим результатом в лиге.

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    • В предыдущем туре «Суонси» одолел «Барнсли» (2:0). Однако, все же, проблемы с реализацией моментов никуда не делись, да и вообще, показатель в 23 точных выстрела — не к лицу кандидату на выход в АПЛ.

    В Лондон команда отправляется в сильнейшем составе. Разумеется, целью «Суонси» будет набрать три очка. Тем более, с такой крепкой обороной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.43, на ничью за 3.34, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.07.

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    «КПР» будет максимально настроен на набор очков в этой встрече. К тому же хозяева наверняка мотивированы распечатать ворота сильных в обороне гостей.

    «Суонси» традиционно будет уповать на надежность собственных тылов.

    Хозяева слабо атакуют, а оборона «Суонси» на данный момент является лучшей в лиге. Наши прогноз и ставка — Фора «Суонси» 0 с коэффициентом 1.70 0

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