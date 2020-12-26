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    «Бристоль» прервет серию поражений?

    «Бристоль» — «Уиком». Прогноз (к. 1.86) и ставки на футбол 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль» — «Уиком»
    Игрок «Бристоля»
    В поединке 21 тура английского Чемпионшипа состоится встреча между «Бристоль Сити» и «Уиком Уондерерс». Место встречи — «Эштон Гейт». Начало матча в 18:00 мск. Прогноз на «Бристоль» — «Уиком».

    «Бристоль Сити»

    После 20 туров «Бристоль» занимает 9 место с 30 очками. К этому поединку команда подходит с серией из трех поражений. Причем она проиграла 4 из 5 последних выступлений в чемпионате.

    Три последних поражения были сухими. «Ротерхэму» и «Миллуолу» «зарянки» проиграли 0:2, а «Престону» они уступили 0:1. Сюда еще прибавляется поражение от «Бирмингема» (0:1) вне серии.

    Единственная победа была над «Блэкберном» со счетом 1:0. И к слову, на выезде у хозяев больше на одну победу. Однако домашние матчи менее результативные, если оценивать статистику пропущенных и забитых.

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    В пяти домашних матчах «Бристоля» забивалось менее трех голов.

    «Уиком»

    «Уиком» является последней командой чемпионата с 12 очками на счету. «Блюз» выиграли всего два поединка в этом сезоне, что является последним результатом лиги.

    У гостей серия из 10 матчей без побед — 6 ничьих и 4 поражения. В последний раз коллектив проигрывал «Борнмуту» со счетом 0:1. До этого «Уондерерс» проиграли «Ковентри» и «Барнсли» с одинаковым счетом 1:2.

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    • 19 декабря состоялась последняя игра, в которой «Уиком» сыграл вничью с КПР (1:1).

    В составе «Уикома» дисквалифицирован Алекс Паттинсон. Энтони Стюарт, Кертис Томсон и Доминик Гейп травмированы.

    Прогноз и ставка

    За 1.86 букмекеры предлагают победу «Бристоля» и 4.40 поставили на победу «Уикома». Ничья оценена цифрой 3.45.

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    Несмотря на проблемы «Бристоля», в том числе и кадровые, хозяева выглядят более серьезным соперником на фоне гостей, которые выиграли только два матча и проиграли больше всех в чемпионате.

    Мы ставим на победу «Бристоля» за 1.86. Это отличный шанс для «малиновок» прервать серию поражений. 0

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