«Ренн» — «Метц». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года

В рамках 17 тура французской Лиги 1 «Ренн» примет у себя дома «Метц». Поединок запланирован на 23 декабря 21:00 мск. Команды встретятся на «Роазон Парк». Прогноз на «Ренн» — «Метц».

«Ренн»

После вылета из Лиги чемпионов «Ренн» провел три матча в чемпионате Франции, одержав победу во всех случаях. Сейчас «красно-черные» занимают 5 место в зоне еврокубков с 28 очками.

Хозяева взяли три очка в игре с «Лорьяном» (3:0). Также они обыграли «Марсель» 2:1 и на выезде были сильнее «Ниццы» (1:0).

Всего в сезоне команда одержала 8 побед при четырех поражениях и четырех ничьих.

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У «Ренна» травмированы Сехру Гирасси, Альфред Гомис, Йонас Мартен, Даниэле Ругани. Эти футболисты не примут участия в матче.

«Метц»

Гости занимают место в середине турнирной таблицы Лиги 1, отставая от хозяев на 5 очков. На данный момент команда идет на серии из двух побед.

«Метц» взял три очка в поединках с «Монпелье» и «Лансом». В обоих случаях коллектив выигрывал 2:0. До начала серии «мессинцы» сыграли вничью со «Страсбургом» (2:2).

Если смотреть на соотношение забитых и пропущенных голов команды на выезде (8:7), то получится, что гостевые игры «Метца» самые малорезультативные.

В 11 из 12 последних выступлений «темно-бордовых» в чужих стенах заканчивались с тоталом меньше 2.5

Прогноз и ставка

Победа «Ренна» выставлена за 1.65. На победу «Метца» букмекеры дают 5.60. Ничья оценена коэффициентом 3.95.

«Метц» имеет всего 16 пропущенных голов в этом сезоне и входит в топ-4 по надежности обороны. Предлагаем поставить на Ф2 (+1) за 1.75.

Только в трех из 16 матчей чемпионата гости пропускали больше одного гола. У «Ренна» всего один пропущенный за три последних матча. При этом хозяева выиграли три игры подряд. Ставим на 1Х и ТМ 2.5 за 2.01. 0