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    На «Луиджи Феррарис» команды превысят тотал 2,5?

    «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч чемпионата Италии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Сассуоло»
    «Сампдория»
    В 14-м туре итальянской Серии А «Сампдория» дома сыграет с «Сассуоло». Поединок, который пройдет 23 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Сампдория» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Сампдория
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    •  Сампдория 22:45 Сассуоло Сассуоло
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    «Сампдория»

    Перед стартом 14 тура «Сампдория» с 17 набранными очками расположилась на десятой строке в турнирной таблице Серии А, отставая от еврокубковой зоны на шесть пунктов.

    Клуб из Генуи блестяще провел свои два последних матча, в которых добился двух викторий. Сперва он в гостях переиграл крепкую «Верону» (2:1), после чего в родных стенах справился с «Кротоне» — 3:1.

    Правда, перед этой удачной серией «дория» не могла победить на протяжение семи встреч первенства, проиграв в этом отрезке в пяти из них при двух мировых исходах.

    Календарь и таблица Серии А

    На родной «Луиджи Феррарис» «Сампа» в текущей Серии А пока добилась двух победных результатов, раз сыграла вничью и потерпела три фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:9.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» с 23 зачетными пунктами находится на шестой позиции в турнирной таблице итальянского первенства, отставая от четвертого место всего на один балл.

    В минувшем туре Серии А «зелено-черные» на свое территории были повержены «Миланом» со счетом 1:2, а игрой ранее они расписали гостевую мировую с «Фиорентиной» (0:0).

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    • Стоит отметить, что за последние пять встреч чемпионата коллектив добыл всего лишь одну викторию, переиграв в родных стенах «Беневенто» (1:0), ведущий борьбу за выживание.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Сассуоло» еще не проигрывал. В шести проведенных встречах команда четырежды побеждала и дважды сыграла вничью при разнице мячей — 13:5.

    В прошлом розыгрыше Серии А в Генуе эти клубы расписали мировую (0:0), а на поле «Сассуоло» верх взяли хозяева — 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Сампы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.70.

    В последнее время в Генуе эти соперники играют очень уж нерезультативно (один забитый гол за три игры на двоих). Однако на этот раз ожидаем «верхового» исхода, учитывая то, что команды забили уже по 21 и 23 мяча соответственно. 0

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