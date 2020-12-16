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    «РБ Лейпциг» не отстанет от лидеров

    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»
    Дани Ольмо
    В 12 туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Рейн-Неккар-арене» 16 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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    «Хоффенхайм»

    После 11-го тура немецкого первенства футбольная команда из Зинсхайма опустилась на 12 место в таблице. На ее счету осталось 12 очков, а от еврокубковой зоны этот коллектив отдалился на 5 баллов.

    В своих последних девяти встречах Бундеслиги «Хоффенхайм» сумел победить только раз. Не самый приятный отрезок начался для сине-белых с поражений от «Айнтрахта» (1:2) и «Боруссии» Д (0:1).

    Затем в Бундеслиге «деревенские» разошлись миром с «Вердером» (1:1), уступили «Униону» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), скатали ничью со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1), обыграли «Аугсбург» (3:1) и крупно влетели «Байеру» (1:4).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В отличие от чемпионата, в Лиге Европы у команды Себастьяна Хенесса все сложилось прекрасно. «Хоффенхайм» спокойно вышел из группы с первого места.

    «РБ Лейпциг»

    Коллектив из Лейпцига пока не может подняться выше третьей строчки. Топ-3 команда замыкает с 24 очками на счету. Столько же баллов имеет и «Бавария», а от «Байера» РБ отстал на 1 пункт.

    Последнее поражение в Бундеслиге «РБ Лейпциг» потерпел еще в шестом туре. Тогда в Менхенгладбахе «быки» минимально уступили «Боруссии» М (0:1). А в пяти недавних встречах первенства команда не проигрывала.

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    • В матчах чемпионата подопечные Юлиана Нагельсманна прихлопнули «Фрайбург» (3:0), разошлись миром с «Айнтрахтом» (1:1), победили «Арминию» (2:1), скатали ничью с «Баварией» (3:3) и спокойно справились с «Вердером» (2:0).

    Между непростыми матчами в Бундеслиге «быки» смогли закрепиться на втором месте в Лиге чемпионов. В решающих матчах «РБ Лейпциг» вырвал победу у «Истанбула» (4:3) и одолел «МЮ» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Хоффенхайма» в игре 12-го тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 4.82, на ничью — 4.68, а на победу «РБ Лейпцига» — 1.65.

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    Перед домашним матчем «Хоффенхайм» лишился двух игроков, схлопотавших удаления в предыдущем туре. Помимо дисквалифицированных Гриллича и Поша, поединок пропустят еще несколько футболистов.

    В чемпионате дела у «деревенских» складываются не очень удачно, поэтому зацепиться за очки во встрече с представителем топ-3 будет практически невыполнимой задачей. Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0

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    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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