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    Продлит ли «Байер» свою победную серию?

    «Кельн» — «Байер». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.07 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Байер»
    Флориан Вирц
    В 12 туре чемпионата Германии «Кельн» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 16 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2020 года
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    «Кельн»

    Сыграв в 11 поединках немецкого первенства, команда из одноименного города смогла заполучить 10 очков, что позволяет ей занимать 15 место в таблице, опережая клубы из красной зоны на 3 пункта.

    После победы в Кубке страны над «Альтглинике» (6:0) «Кельн» выдал провальный старт в чемпионате, потерпев поражения от «Хоффенхайма» (2:3), «Арминии» (0:1) и «Боруссии» М (1:3).

    А первые два балла «козлята» получили благодаря ничейным встречам с «Айнтрахтом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1). Далее команда Маркуса Гисдоля влетела «Баварии» (1:2), расписала мировую с «Вердером» (1:1) и уступила «Униону» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Дебютную победу в текущем сезоне немецкого первенства «Кельну» посчастливилось добыть в дуэли с «Боруссией» Д на «Сигнал Идуна Парк». В двух декабрьских матчах красно-белые скатали ничью с «Вольфсбургом» (2:2) и обыграли «Майнц» (1:0).

    «Байер»

    Команде из Леверкузена удалось вырваться в лидеры чемпионата Германии. За 11 матчей она заработала 25 очков, благодаря чему опередила «Баварию» и «РБ Лейпциг» на 1 балл.

    Во всех турнирах «аптекари» не проигрывают уже в течение 10 поединков. Более того, в девяти встречах «Байер» победил и лишь в одной была ничья. Миром эта команда разошлась с «Гертой» в 9-м туре (0:0).

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    • После нулей в поединке с берлинцами подопечные Петера Боса в чемпионате раскатали «Шальке» на «Фельтинс-Арене» (3:0). А в последнем туре леверкузенцы снесли «Хоффенхайм» (4:1).

    Не забил «Байер» и на заключительные матчи в Лиге Европы. В еврокубках «фармацевты» одержали верх над «Ниццей» (3:2), а также разнесли на «Бай-Арене» пражскую «Славию» (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кельна» в игре 12-го тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 5.25, на ничью — 4.04, а на победу «Байера» — 1.70.

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    На данном этапе сезона «Кельн» бьется за спасение. Сейчас команда опережает клубы из зоны вылета, но расстояние между ними не очень большое.

    В игре с таким соперником «Байер», который выскочил на первое место и не уступал никому в Бундеслиге, не намерен терять лидерство. Да и в последних пяти гостевых матчах во всех соревнованиях «аптекари» брали максимум в каждом. Наши прогноз и ставка — «Байер» победит с форой -1 за 2.07. 0

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