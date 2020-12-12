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    «Севилья» продлит безвыигрышную серию «Хетафе»

    «Хетафе» — «Севилья». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Испании 12 декабря 2020 года

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    «Хетафе» будет принимать «Севилью» в 13-м туре Примеры. Матч пройдет на «Колисеум Альфонсо Перес» 12 декабря. Начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Декабря 2020 года
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    «Хетафе»

    «Хетафе» не может выиграть с середины октября. Безвыигрышная серия команды на данный момент насчитывает шесть матчей в Ла Лиге — три ничьи и три поражения.

    В трех последних турах «Хетафе» сыграл вничью с «Эйбаром» (0:0) и «Атлетико» (1:1), а также уступил «Леванте» (0:3).

    В 11 матчах «Хетафе» удалось набрать 13 очков. В турнирной таблице Примеры команда занимает 15-е место. «Хетафе» мало забивает — всего 9 мячей. Пропущено при этом 13.

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    На своем поле команде удалось выиграть три стартовых матча в Ла Лиге, но в трех следующих играх были зафиксированы два поражения и одна ничья.

    «Севилья»

    У «Севильи» график сложнее — на неделе команде пришлось играть в Лиге чемпионов против «Ренна». Испанский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1 и прервал серию из двух поражений.

    Перед этим «Севилья» проигрывала «Реалу» в Ла Лиге (0:1) и «Челси» в ЛЧ (0:4), а еще раньше выиграла пять матчей подряд.

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    • В чемпионате Испании «Севилья» набрала 16 очков в 10 играх и занимает шестую позицию. У команды забито 12 голов, а пропущено 9.

    На выезде в Примере в этом сезоне «Севилья» играет с переменным успехом: две победы, 1 ничья и 2 поражения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хетафе» букмекеры дают коэффициент 3,94, на ничью — 3,30, а на победу «Севильи» — 2,17.

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    В прошлом сезоне «Севилья» дважды обыграла «Хетафе» — 2:0 и 3:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Севилья» не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,87. 0

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