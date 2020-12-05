«Севилья» — «Реал». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Ла Лиги 5 декабря 2020 года

В 12 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 5 декабря. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Севилья» — «Реал».

«Севилья»

После девяти сыгранных поединков команда из одноименного города имеет 19 очков. В таблице Примеры она находится на пятом месте и отстает от «Реала» всего на 1 балл с матчем в запасе.

Последний раз «Севилья» теряла очки в Ла Лиге в конце октября. В восьмом туре красно-белые на «Сан-Мамес» потерпели поражение от «Атлетика» (1:2). Затем была серия из пяти побед во всех соревнованиях.

Сперва в Лиге чемпионов команда Юлена Лопетеги взяла верх над «Краснодаром» (3:2), после чего в Ла Лиге севильцы прихлопнули «Осасуну» (1:0) и «Сельту» (4:2). Победили красно-белые и еще в одной встрече с «Краснодаром» (2:1).

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В 11 туре чемпионата Испании «Севилья» одержала верх над «Уэской» (1:0). А 2 декабря победная серия команды Лопетеги была прервана. На «Рамон Санчес Писхуан» хозяева крупно влетели «Челси» (0:4).

«Реал»

Мадридский клуб в Примере опустился на четвертое место. В десяти турах чемпионата «бланкос» заработали всего 17 очков и успели отстать от лидеров на 7 пунктов.

В последних шести встречах во всех соревнованиях «Реал» победил всего дважды. В одном из еврокубковых матчей «королевский клуб» на «Альфредо ди Стефано» одержал верх над «Интером» (3:2).

Затем в Примере команда Зинедина Зидана была разбита «Валенсией» (1:4) и потеряла очки в игре с «Вильярреалом» (1:1). Далее в Лиге чемпионов «сливочные» заработали 3 очка во втором поединке с «Интером» (2:0).

А в Ла Лиге «Реал» снова оступился. В домашнем матче с «Алавесом» мадридцы проиграли (1:2). Усложнилась для подопечных Зизу и еврокубковая жизнь, поскольку в минувший вторник его команда снова влетела «Шахтеру» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Севильи» в игре 12-го тура Примеры оценивается в 2.67, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.58, а на победу «Реала» — 2.69.

Столичный клуб в последних трех матчах чемпионата не выигрывал. В еврокубках же вполне вероятен вылет в Лигу Европы. Вокруг команды начали ходить слухи об отставке Зидана.

Но французский тренер не раз выпутался из кризиса. На выезде коллектив из Мадрида будет биться за своего тренера. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 с коэффициентом 2.26. 0