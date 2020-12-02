«Лутон Таун» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года

В рамках 15-гно тура розыгрыша первого английского дивизиона «Лутон Таун» сыграет дома с «Норвич Сити». Встреча, которая пройдет 2 декабря на стадионе «Кенилуорт Роуд», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Лутон Таун» — «Норвич Сити».

«Лутон Таун»

«Лутон Таун», избежавший в прошлом сезоне с большим трудом вылет из Чемпионшипа, в текущем первенстве после 14 туров с 19 очками идет на 12 месте в турнирной таблице.

«Шляпники» за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата смогли добыть пять викторий, столько же раз уходили с поля поверженными и четырежды сыграли вничью, забить удалось 11 голов, пропустили 17.

В прошлом игровом дне «оранжево-бело-синие» были разгромлены на выезде «Кардиффом» со счетом 0:4. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где добыли лишь одну победу.

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На «Кенилуорт Роуд» в этом сезоне «Лутон» праздновал всего две виктории, трижды расписал мировые и дважды уходил с поля ни с чем, разница мячей — 7:9.

«Норвич Сити»

«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 14 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков, опережая вторую строку на балл.

«Канарейки» пока потерпели только две неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и восемь раз праздновали виктории, разница мячей составляет 18:11.

В данный момент у коллектива 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой семь матчей были победными. Так в минувшем туре он дома поделил очки с «Ковентри» (1:1), а перед этим выиграл три игры подряд с общим счетом 5:2.

Вне родных стен «Норвич» в текущем розыгрыше Чемпионшипа добился пять выигрыш при одном фиаско и ничьей, разница забитых и пропущенных — 11:6.

В этом сезоне эти клубы встречались в рамках Кубка лиги, где домашнюю победу праздновал «Лутон» — 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.22, победа «Лутона» — 3.30, ничья — 3.54.

Как правило, очные встречи этих команд проходят с обоюдными обменами голами. Прогнозируем, что и на этот раз забитые мячи влетят в обе стороны. 0