«Лутон Таун» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года

«Лутон Таун»
«Лутон Таун», избежавший в прошлом сезоне с большим трудом вылет из Чемпионшипа, в текущем первенстве после 14 туров с 19 очками идет на 12 месте в турнирной таблице.
«Шляпники» за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата смогли добыть пять викторий, столько же раз уходили с поля поверженными и четырежды сыграли вничью, забить удалось 11 голов, пропустили 17.
В прошлом игровом дне «оранжево-бело-синие» были разгромлены на выезде «Кардиффом» со счетом 0:4. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где добыли лишь одну победу.
На «Кенилуорт Роуд» в этом сезоне «Лутон» праздновал всего две виктории, трижды расписал мировые и дважды уходил с поля ни с чем, разница мячей — 7:9.
«Норвич Сити»
«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 14 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков, опережая вторую строку на балл.
«Канарейки» пока потерпели только две неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и восемь раз праздновали виктории, разница мячей составляет 18:11.
В данный момент у коллектива 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой семь матчей были победными. Так в минувшем туре он дома поделил очки с «Ковентри» (1:1), а перед этим выиграл три игры подряд с общим счетом 5:2.
Вне родных стен «Норвич» в текущем розыгрыше Чемпионшипа добился пять выигрыш при одном фиаско и ничьей, разница забитых и пропущенных — 11:6.
В этом сезоне эти клубы встречались в рамках Кубка лиги, где домашнюю победу праздновал «Лутон» — 3:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.22, победа «Лутона» — 3.30, ничья — 3.54.
Как правило, очные встречи этих команд проходят с обоюдными обменами голами. Прогнозируем, что и на этот раз забитые мячи влетят в обе стороны. 0