«Лацио» — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в ЛЧ 24 ноября 2020 года

24 ноября на стадионе «Олимпико» «Лацио» примет «Зенит» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Зенит».

«Лацио»

Несмотря на статус фаворита в матчах с «Брюгге» и «Зенитом» (1:1), «лациале» с этими соперниками играли вничью. Но здесь имели место и кадровые проблемы, и плотный календарь. Зато «Боруссию» Д команда Симоне Индзаги обыграла 3:1.

В турнирной таблице «римляне» вторые с пятью очками. Пока что они остаются единственной командой в группе, которая не имеет поражений.

На протяжении семи последних игр «Лацио» не знает поражений — 4 победы и три ничьи. После ничьи с «Зенитом» команда расписала мир с «Ювентусом» (1:1) и обыграла «Кротоне» 2:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В составе «римлян» выбыли Милинкович-Савич, Лулич и Луис Фелипе.

«Зенит»

«Зенит» еще ни разу не победил в Лиге чемпионов, потерпев два поражения и сыграв вничью. Напомним, что команда Семака проиграла «Брюгге» 1:2, «Боруссии» Д 0:2 и сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

К этой встрече коллектив подходит с серией из четырех поединков без поражений. Правда, прошлая игра закончилась для «зенитчиков» ничьей, причем соперником был «Ахмат» (2:2). Также можно отметить победу над «Краснодаром» (3:1).

«Сине-бело-голубые» плохо переносят выездные матчи — всего одна победа в шести случаях, то есть 4 ничьи, поражение и победа.

Под вопросом участие в матче Дриусси и Азмуна. Иранец болел, а у аргентинца была травма.

Прогноз и ставка

В победе «Лацио» букмекеры практически не сомневаются. На хозяева они дают 1.68, при этом «Зенит» оценивается коэффициентом 5.00. На ничью установили цифру 4.10.

В этот раз «Зениту» будет намного сложнее, так как «Лацио» сыграет более оптимальным составом, чем в прошлом поединке. Тогда «римляне» гол забили. А мы напомним, что в прошлой игре от «Ахмата» коллектив из Питера пропустил дважды.

В 5 из 6 матчей «Зенит» оставался без «клиншита». Ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.72. Уверенны, что «лациале» будут биться за возможность закрепиться в зоне плей-офф. 0