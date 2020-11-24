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    «Лацио» нанесет вред обороне «Зенита»

    «Лацио» — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в ЛЧ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Зенит»
    Чиро Иммобиле
    24 ноября на стадионе «Олимпико» «Лацио» примет «Зенит» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра стартует в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 24 Ноября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    Несмотря на статус фаворита в матчах с «Брюгге» и «Зенитом» (1:1), «лациале» с этими соперниками играли вничью. Но здесь имели место и кадровые проблемы, и плотный календарь. Зато «Боруссию» Д команда Симоне Индзаги обыграла 3:1.

    В турнирной таблице «римляне» вторые с пятью очками. Пока что они остаются единственной командой в группе, которая не имеет поражений.

    На протяжении семи последних игр «Лацио» не знает поражений — 4 победы и три ничьи. После ничьи с «Зенитом» команда расписала мир с «Ювентусом» (1:1) и обыграла «Кротоне» 2:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В составе «римлян» выбыли Милинкович-Савич, Лулич и Луис Фелипе.

    «Зенит»

    «Зенит» еще ни разу не победил в Лиге чемпионов, потерпев два поражения и сыграв вничью. Напомним, что команда Семака проиграла «Брюгге» 1:2, «Боруссии» Д 0:2 и сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

    К этой встрече коллектив подходит с серией из четырех поединков без поражений. Правда, прошлая игра закончилась для «зенитчиков» ничьей, причем соперником был «Ахмат» (2:2). Также можно отметить победу над «Краснодаром» (3:1).

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    • «Сине-бело-голубые» плохо переносят выездные матчи — всего одна победа в шести случаях, то есть 4 ничьи, поражение и победа.

    Под вопросом участие в матче Дриусси и Азмуна. Иранец болел, а у аргентинца была травма.

    Прогноз и ставка

    В победе «Лацио» букмекеры практически не сомневаются. На хозяева они дают 1.68, при этом «Зенит» оценивается коэффициентом 5.00. На ничью установили цифру 4.10.

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    В этот раз «Зениту» будет намного сложнее, так как «Лацио» сыграет более оптимальным составом, чем в прошлом поединке. Тогда «римляне» гол забили. А мы напомним, что в прошлой игре от «Ахмата» коллектив из Питера пропустил дважды.

    В 5 из 6 матчей «Зенит» оставался без «клиншита». Ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.72. Уверенны, что «лациале» будут биться за возможность закрепиться в зоне плей-офф. 0

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    «Лацио» — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в ЛЧ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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