«Ротор» — «Урал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года

«Ротор»
«Ротор» набрал 7 очков после 14 туров. Недавно команда одержала первую победу в сезоне, обыграв «Локомотив» 2:1. Это случилось в 12 туре РПЛ.
После важной победы хозяева потерпели очередное, уже девятое, поражение от ЦСКА (0:1). В прошлый раз, перед международной паузой, была ничья с тульским «Арсеналом».
«Ротор» входит в топ-4 по количеству пропущенных мячей. Команда пропускала в последних четырех турах чемпионата.
Волгоградцы забили всего 7 мячей, что является худшим показателем сезона на данный момент.
«Урал»
«Урал» идет на 11 строчке с 15 очками. В трех турах «шмели» не проигрывали — 2 ничьи и одна победа.
Екатеринбургский коллектив отличился в прошлом туре, отыграв со «Спартаком» вничью 2:2. Правда, дважды команде Юрия Матвеева пришлось отыгрываться.
С «Тамбовом» гости расписали нулевую ничью. Третью победу в сезоне «Урал» добыл в матче с «Уфой», выиграв 2:1.
На выезде «оранжево-черные» играют плохо — лишь одна победа в шести матчах при трех поражениях и двух ничьих.
Прогноз и ставка
По коэффициентам почти паритет: 2.90 на «Ротор» и 2.65 на «Урал». Ничья оценивается букмекерами в 3.15.
«Ротор» будет биться, это понятно. Команда мало пропускала в прошлых турах, по голу в среднем за игру. С другой стороны, «Урал» набрал больше очков за три тура и реже проигрывал.
Мы ставим на «Урал», но с подстраховкой — Ф1 (0) за 1.86. 0