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    «Урал» будет ближе к победе?

    «Ротор» — «Урал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Урал»
    Игроки «Урала»
    В 15 тура российской Премьер-лиги «Ротор» встретится с «Уралом» на стадионе «Волгоград Арена». Встреча состоится 22 ноября в 16:30 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Ротор»

    «Ротор» набрал 7 очков после 14 туров. Недавно команда одержала первую победу в сезоне, обыграв «Локомотив» 2:1. Это случилось в 12 туре РПЛ.

    После важной победы хозяева потерпели очередное, уже девятое, поражение от ЦСКА (0:1). В прошлый раз, перед международной паузой, была ничья с тульским «Арсеналом».

    «Ротор» входит в топ-4 по количеству пропущенных мячей. Команда пропускала в последних четырех турах чемпионата.

    Календарь и таблица РПЛ

    Волгоградцы забили всего 7 мячей, что является худшим показателем сезона на данный момент.

    «Урал»

    «Урал» идет на 11 строчке с 15 очками. В трех турах «шмели» не проигрывали — 2 ничьи и одна победа.

    Екатеринбургский коллектив отличился в прошлом туре, отыграв со «Спартаком» вничью 2:2. Правда, дважды команде Юрия Матвеева пришлось отыгрываться.

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    • С «Тамбовом» гости расписали нулевую ничью. Третью победу в сезоне «Урал» добыл в матче с «Уфой», выиграв 2:1.

    На выезде «оранжево-черные» играют плохо — лишь одна победа в шести матчах при трех поражениях и двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам почти паритет: 2.90 на «Ротор» и 2.65 на «Урал». Ничья оценивается букмекерами в 3.15.

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    «Ротор» будет биться, это понятно. Команда мало пропускала в прошлых турах, по голу в среднем за игру. С другой стороны, «Урал» набрал больше очков за три тура и реже проигрывал.

    Мы ставим на «Урал», но с подстраховкой — Ф1 (0) за 1.86. 0

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    «Ротор» — «Урал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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