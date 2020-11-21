«Севилья» — «Сельта». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании 21 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 21 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Сельта».

«Севилья»

Пока что в Примере у хозяев дела идут не очень хорошо. Они набрали только 10 очков в семи матчах и занимают 12 место. До прошлого тура у андалусцев и вовсе была серия из трех поражений в чемпионате.

Причем в двух из них команда не смогла забить. Лишь в игре с «Атлетиком» «нервионцы» смогли оформить одно взятие ворот, но это не спасло их от поражения (1:2).

Тем не менее, в предыдущем туре «рохибланкос» удалось переиграть «Осасуну» с минимальным результатом 1:0. С учетом победы над «Краснодаром» (3:2) дома это была вторая победа кряду.

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В Лиге чемпионов «Севилья» также обыграла «Ренн» 1:0. И только в первом туре группового этапа клуб не сумел победить, сыграв вничью с «Челси» (0:0).

«Сельта»

У «Сельты» положение хуже, поскольку команда занимает 17 место и имеет всего одно очко отрыва от зоны вылета. 15 голов пропустили гости, что является наибольшим показателем в Примере сейчас.

«Кельты» проиграли пять из девяти поединков этого сезона, одержав всего одну победу над «Валенсией» со счетом 2:1. Однако на данный момент коллектив идет на 7-матчевой безвыигрышной серии.

В прошлый раз «небесно-голубые» проиграли «Реал Сосьедаду» со счетом 1:4. С одинаковым результатом команда уступила «Атлетико» и «Осасуне» (0:2).

Эти результаты немного разбавляют ничьи в матче против «Леванте» (1:1) и «Эльче» (1:1) — в прошлом туре испанского первенства.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0