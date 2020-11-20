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    «Ковентри» и «Бирмингем» не оставят ворота сухими

    «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Чемпионшипа 20 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити»
    Жереми Бела, «Бирмингем»
    В рамках 12-го тура Чемпионшипа «Ковентри» будет принимать «Бирмингем». Матч пройдет 20 ноября на стадионе «Сэнт-Эндрюс». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити».

    «Ковентри Сити»

    В текущем сезоне «Ковентри» удалось одержать всего две победы в одиннадцати турах. Причем в последних девяти играх команда выиграла всего раз.

    В двух последних турах «Ковентри» уступил «Ноттингем Форрест» со счетом 1:2, а затем «Уотфорду» со счетом 2:3.

    В турнирной таблице Чемпионшипа команда, набрав 8 очков, располагается на 21-й позиции.

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    Стоит отметить, что «Ковентри» пропускает больше всех в лиге и является единственной командой, которая пропускает больше двух мячей за игру. Забито 12 голов, а пропущено 23.

    «Бирмингем Сити»

    «Бирмингем» также находится не в лучшей форме. Казалось, команда прервала неудачную серию (6 игр без побед), выиграв два раза подряд, но в последних двух турах бирмингемцы снова проиграли.

    «Бирмингем» поочередно уступил «Уикомбу» (1:2) и «Борнмуту» (1:3).

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    • В одиннадцати турах «Бирмингем» набрал 13 очков и располагается на 17-й позиции в таблице Чемпионшипа.

    Бирмингемцы забивают немного (9 мячей), но и пропускают в среднем по голу за игру — 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ковентри» букмекеры дают коэффициент 2,89, на ничейный результат — 3,18, а на победу «Бирмингема» — 2,65.

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    В личных противостояниях перевес на счету «Бирмингема» — 23 победы при 17 ничьих и 17 победах «Ковентри».

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,87. 0

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    «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Чемпионшипа 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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