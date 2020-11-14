Швейцария — Испания. Прогноз (к. 1.98) на тоталы в Лиге наций УЕФА 14 ноября 2020 года

Сборная Швейцарии в пятом туре Лиги наций Дивизиона А группы 4 дома сыграет с командой Испании. Поединок, который пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Испания.

Швейцария

Сборная Швейцарии с двумя набранными баллами замыкает свой квартет, уступая третьей Украине за два тура до конца турнира четыре очка и в случаи неудачи в этом матче досрочно понизится в классе.

Начали текущую компанию в Лиге наций альпицы с выездного поражения от украинцев со счетом 1:2, затем расписали мировую с немецкой сборной на своей территории — 1:1.

В третьем туре розыгрыша швейцарцы минимально в гостях уступили предстоящему сопернику (0:1), после чего устроили перестрелку с немцами на их поле (3:3). Также осенью они провели два товарняка, в которых потерпели фиаско дома от Хорватии и на везде от Бельгии (по 1:2).

Все прогнозы на Лигу наций

В шести поединках 2020 года Швейцария уходила только раз с поля без забитого мяча, в четырех встречах она забила по голу, а еще в одной отметилась тремя результативными ударами. Пропустила она за этот период 11 мячей (почти по два за игру).

Испания

За два тура до завершение текущего розыгрыша Лиги наций сборная Испании с семью очками лидирует в своем квартете, опережая немцев и украинцев на один пункт.

Начали эту компанию испанцы с выездной мировой против Германии (1:1), после чего в домашних встречах разгромили 4:0 Украину и минимально одолели швейцарцев (1:0).

В своей последней сыгранной игре ЛН «Красная Фурия» в гостях потерпела фиаско от украинцев (0:1), т.с. перевав свою 15-матчевую беспроигрышную серию. Еще в осенний период испанцы провели два спарринга, в которых сыграли вничью с Португалией (0:0) и Нидерландами (1:1) вне родных стен.

В этом году Испания забила восемь мячей в шести проведенных играх, и то половину из них в одной игре (с Украиной — 4:0). В четырех встречах она забивала по голу, а в одной ушла с поля ни с чем. Пропустили в свои ворота испанцы за этот период всего два мяча.

За последнее десятилетие эти сборные встречались трижды, где обменялись минимальными викториями и раз сыграли вничью, разница мячей — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Испании предлагают — 1.95.

На викторию Швейцарии дают — 4.50, ничья оценена — в 3.64.

Турнирная ситуация обязывает хозяев этого матча играть на победу, что заставит их идти большими силами вперед и оголять свои тылы. Поэтому наверняка нас ждет довольно-таки результативный матч. Ставим в данной игре на ТБ 2,5. 0