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    «Желто-синие» не будут иметь проблем с островитянами?

    Мальта U21 — Украина U21. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации к молодежному Евро-2021 13 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Мальта U21 — Украина U21
    Сергей Булеца
    В пятницу, 13 ноября, в девятом туре отборочного турнира молодежного Евро-2021 группы 8 сборная Украины игроков до 21 года сыграет на выезде со сверстниками из Мальты. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Мальта U21 — Украина U21.

    Мальта U21

    Молодежная сборная Мальты проводит этот турнир крайне слабо. В восьми проведенных встречах островитяне разжились всего одним набранным баллом и точно завершат компанию на последнем месте в группе.

    Этот единственный пункт «иониты» неожиданно заработали в выездной игре с молодежкой Северной Ирландии, сыграв вничью со счетом 0:0.

    В остальных семи встречах мальтийцы были повержены с общим результатом 3:25. Так в прошлом месяце они были разгромлены в гостях Румынией (1:4) и уступили дома 1:3 Дании.

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    Месяцем ранее Мальта потерпела два «сухих» домашних фиаско, поочередно проиграв 0:2 северным ирландцам и 0:3 румынам.

    Украина U21

    Сборная Украина U21 лишилась шансов пробиться в финальную часть континентального первенства. За два тура до конца розыгрыша она идет третьей с 10 очками в копилке, отставая от второй строки на девять баллов при игре в запасе.

    В своей последней проведенной игре «желто-синие» уступили на выезде сверстникам из Северной Ирландии со счетом 0:1. Эта неудача лишила украинцев шансов на выход из группы и прервала их 4-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В других осенних матчах отборочного турнира молодежка украинской сборной расписала мировую с Данией (1:1) в гостях, а также одолела на выезде Финляндии (2:0) и дома Румынию (1:0).

    В первом круге данного розыгрыша, Украина в родных стенах разгромила Мальту со счетом 4:0. Всего между собой молодежные команды этих стран провели пять встреч, где четыре раза побеждали украинцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины предлагают — 1.14.

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    На викторию Мальты дают — 11.50, ничья оценена — в 6.50.

    Большого турнирного значения эта игре не будет иметь, однако украинцы захотят сохранить третью строку и должны одолеть островитян. Прогнозируем, что Украина сделает это «всухую». 0

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    Мальта U21 — Украина U21. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации к молодежному Евро-2021 13 ноября 2020 года. Прогноз на Мальта U21 — Украина U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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