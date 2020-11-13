Мальта U21 — Украина U21. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации к молодежному Евро-2021 13 ноября 2020 года

В пятницу, 13 ноября, в девятом туре отборочного турнира молодежного Евро-2021 группы 8 сборная Украины игроков до 21 года сыграет на выезде со сверстниками из Мальты. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Мальта U21 — Украина U21.

Мальта U21

Молодежная сборная Мальты проводит этот турнир крайне слабо. В восьми проведенных встречах островитяне разжились всего одним набранным баллом и точно завершат компанию на последнем месте в группе.

Этот единственный пункт «иониты» неожиданно заработали в выездной игре с молодежкой Северной Ирландии, сыграв вничью со счетом 0:0.

В остальных семи встречах мальтийцы были повержены с общим результатом 3:25. Так в прошлом месяце они были разгромлены в гостях Румынией (1:4) и уступили дома 1:3 Дании.

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Месяцем ранее Мальта потерпела два «сухих» домашних фиаско, поочередно проиграв 0:2 северным ирландцам и 0:3 румынам.

Украина U21

Сборная Украина U21 лишилась шансов пробиться в финальную часть континентального первенства. За два тура до конца розыгрыша она идет третьей с 10 очками в копилке, отставая от второй строки на девять баллов при игре в запасе.

В своей последней проведенной игре «желто-синие» уступили на выезде сверстникам из Северной Ирландии со счетом 0:1. Эта неудача лишила украинцев шансов на выход из группы и прервала их 4-матчевую беспроигрышную серию.

В других осенних матчах отборочного турнира молодежка украинской сборной расписала мировую с Данией (1:1) в гостях, а также одолела на выезде Финляндии (2:0) и дома Румынию (1:0).

В первом круге данного розыгрыша, Украина в родных стенах разгромила Мальту со счетом 4:0. Всего между собой молодежные команды этих стран провели пять встреч, где четыре раза побеждали украинцы и раз была ничья.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины предлагают — 1.14.

На викторию Мальты дают — 11.50, ничья оценена — в 6.50.

Большого турнирного значения эта игре не будет иметь, однако украинцы захотят сохранить третью строку и должны одолеть островитян. Прогнозируем, что Украина сделает это «всухую». 0