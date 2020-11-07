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    Сможет ли «Монпелье» прервать серию «Бордо»?

    «Бордо» — «Монпелье». Прогноз и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Монпелье»
    «Бордо» в этом сезоне не пропустил ни одного мяча на своем поле
    «Бордо» встретится на своем поле с «Монпелье» в рамках десятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет седьмого ноября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Ноября 2020 года
    Бордо
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    •  Бордо 19:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле, благодаря чему обосновался в турнирной таблице Лиги 1 на 12-м месте. Весьма неплохо, учитывая футбол, в который играют «жирондинцы».

    В пяти домашних матчах «Бордо» набрал девять очков. Правда, первые три игры на своем поле не доставили команде Жан-Луи Гассе большой радости — все они завершились со счетом 0:0.

    Но «Бордо» не стоит на месте. После конкретной «засухи» «жирондинцы» выиграли дома у «Дижона» (3:0) и «Нима» (2:0).

    Факт: «Бордо» в этом сезоне еще ни разу не пропускал на своем поле.

    «Монпелье»

    Тем временем «Монпелье» после девяти туров занимает девятое место. Во многом благодаря неплохому старту, когда в первых четырех матчах команда Мишеля Тер-Закаряна одержала три победы.

    После этого результаты были не такими убедительными. На прошлой неделе «Монпелье» прервал серию из четырех матчей без побед, выиграв в гостях у «Сент-Этьен».

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    Тогда же «Монпелье» впервые в сезоне не пропустил ни одного мяча. До этого «Монпелье» обязательно допускал хотя бы одну результативную ошибку.

    «Монпелье» при этом в четырех гостевых матчах потерпел только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ожидаемо не стали выделять фаворита в предстоящем матче — его просто нет в этой паре. Поставить на «Бордо» можно за 2.40, ничью предлагают за 3.36, а победу «Монпелье» — за 3.08.

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    Если отталкиваться от домашних результатов «Бордо», то можно даже не задумываться о возможной победе «Монпелье».

    Но статистика далеко не всегда выступает в роли надежного помощника. Серия хозяев без поражений и пропущенных мячей на своем поле затянулась, при этом «Бордо» совсем не выглядит непробиваемой стеной.

    Ставка — обе команды забьют за 1.89. Игра, скорее всего, пойдет по сценарию «Монпелье», у которого редко бывают скучные матчи. 0

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