«Гетеборг» — «Эребру». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Швеции 1 ноября 2020 года

В воскресенье, 1 ноября, «Гетеборг» на своем стадионе «Уллеви» сыграет с «Эребру» в 26-м туре чемпионата Швеции по футболу. Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Эребру».

«Гетеборг»

«Гетеборг» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив с 24 баллами идет 13, опережая опасную зону лишь на два балла.

Стоить отметить, что за всю турнирную дистанции «ангелы» добыли лишь четыре виктории, уступили в девяти проведенных встречах и 12 раз играли вничью.

В своих двух последних играх «сине-белые» потерпели выездные фиаско. Сперва они в Стокгольме были повержены АИКом (0:2), а затем проиграли лидирующему «Мальме» со счетом 1:3.

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В родных стенах «Гетеборг» в текущем шведском первенстве смог добиться лишь двух побед, четыре раза делил очки с оппонентами и шесть раз терпел неудачу, разница мячей — 12:22.

«Эребру»

«Эребру» находится в середине турнирной таблицы. У команды в копилке 33 зачетных пункта и девятая позиция в Аллсвенскан.

«Черно-белые» в текущем первенстве разжились девятью викториями, шесть встреч завершили мировыми исходами и десять раз уходили с поля ни с чем.

Коллектив сейчас находится в неплохой форме. За последние четыре матча чемпионата «Эребру» выиграл в трех из них и раз проиграл. В минувшем туре он дома одолел «Хельсингборг» (3:2), занимающий 14 строку.

В гостях «Эребру» выступает слабо, выиграв две игры при трех ничьих и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:17.

В первом круге в Эребру команды сыграли вничью 1:1, а в минувшем сезоне в Гетеборге победил «Эребру» — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гетеборга» — 1.82, победа «Эребру» — 4.00, ничья — 3.88.

Потеря очков может дорого стоить «Гетеборгу». Поэтому хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех очков.

Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0