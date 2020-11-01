«Гетеборг» — «Эребру». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Швеции 1 ноября 2020 года

«Гетеборг»
«Гетеборг» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив с 24 баллами идет 13, опережая опасную зону лишь на два балла.
Стоить отметить, что за всю турнирную дистанции «ангелы» добыли лишь четыре виктории, уступили в девяти проведенных встречах и 12 раз играли вничью.
В своих двух последних играх «сине-белые» потерпели выездные фиаско. Сперва они в Стокгольме были повержены АИКом (0:2), а затем проиграли лидирующему «Мальме» со счетом 1:3.
В родных стенах «Гетеборг» в текущем шведском первенстве смог добиться лишь двух побед, четыре раза делил очки с оппонентами и шесть раз терпел неудачу, разница мячей — 12:22.
«Эребру»
«Эребру» находится в середине турнирной таблицы. У команды в копилке 33 зачетных пункта и девятая позиция в Аллсвенскан.
«Черно-белые» в текущем первенстве разжились девятью викториями, шесть встреч завершили мировыми исходами и десять раз уходили с поля ни с чем.
Коллектив сейчас находится в неплохой форме. За последние четыре матча чемпионата «Эребру» выиграл в трех из них и раз проиграл. В минувшем туре он дома одолел «Хельсингборг» (3:2), занимающий 14 строку.
В гостях «Эребру» выступает слабо, выиграв две игры при трех ничьих и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:17.
В первом круге в Эребру команды сыграли вничью 1:1, а в минувшем сезоне в Гетеборге победил «Эребру» — 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гетеборга» — 1.82, победа «Эребру» — 4.00, ничья — 3.88.
Потеря очков может дорого стоить «Гетеборгу». Поэтому хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех очков.
Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0