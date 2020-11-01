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    Добудет ли «Гетеборг» третью домашнюю викторию?

    «Гетеборг» — «Эребру». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Швеции 1 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Эребру»
    Понтус Вернблум
    В воскресенье, 1 ноября, «Гетеборг» на своем стадионе «Уллеви» сыграет с «Эребру» в 26-м туре чемпионата Швеции по футболу. Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Эребру».

    «Гетеборг»

    «Гетеборг» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив с 24 баллами идет 13, опережая опасную зону лишь на два балла.

    Стоить отметить, что за всю турнирную дистанции «ангелы» добыли лишь четыре виктории, уступили в девяти проведенных встречах и 12 раз играли вничью.

    В своих двух последних играх «сине-белые» потерпели выездные фиаско. Сперва они в Стокгольме были повержены АИКом (0:2), а затем проиграли лидирующему «Мальме» со счетом 1:3.

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    В родных стенах «Гетеборг» в текущем шведском первенстве смог добиться лишь двух побед, четыре раза делил очки с оппонентами и шесть раз терпел неудачу, разница мячей — 12:22.

    «Эребру»

    «Эребру» находится в середине турнирной таблицы. У команды в копилке 33 зачетных пункта и девятая позиция в Аллсвенскан.

    «Черно-белые» в текущем первенстве разжились девятью викториями, шесть встреч завершили мировыми исходами и десять раз уходили с поля ни с чем.

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    • Коллектив сейчас находится в неплохой форме. За последние четыре матча чемпионата «Эребру» выиграл в трех из них и раз проиграл. В минувшем туре он дома одолел «Хельсингборг» (3:2), занимающий 14 строку.

    В гостях «Эребру» выступает слабо, выиграв две игры при трех ничьих и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:17.

    В первом круге в Эребру команды сыграли вничью 1:1, а в минувшем сезоне в Гетеборге победил «Эребру» — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гетеборга» — 1.82, победа «Эребру» — 4.00, ничья — 3.88.

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    Потеря очков может дорого стоить «Гетеборгу». Поэтому хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех очков.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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    «Гетеборг» — «Эребру». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Швеции 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Гетеборг» — «Эребру». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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