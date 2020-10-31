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    Сколько голов «Алавес» пропустит от «Барсы»

    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Ла Лиги 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Барселона»
    Антуан Гризманн
    В восьмом туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 31 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2020 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.50
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    «Алавес»

    Баскская команда из города Витория-Гастейс имеет столько же очков, сколько и «Барса» — 7. Но сыграл этот коллектив на два матча больше. В таблице Примеры он идет 15-м.

    В новый сезон Ла Лиги «Алавес» вошел с двумя поражениями на старте. В первой игре «славные» минимально уступили «Бетису» (0:1), после чего они проиграли «Гранаде» (1:2).

    Первый балл прилетел в копилку басков в третьем туре. В родных стенах подопечные Пабло Мачина расписали мировую с «Хетафе» (0:0). Затем было поражение от «Вильярреала» (1:3).

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    В начале октября «Алавес» добыл первую победу, обыграв «Атлетик» (1:0). В двух других встречах «уничтожители бобов» уступили «Эльче» (0:2) и взяли верх над «Вальядолидом» (2:0).

    «Барселона»

    На счету каталонской команды имеется всего 7 очков, которые были добыты в пяти встречах Примеры. Сейчас «блауграна» застряла на 12 строчке в турнирной таблице.

    На старте Ла Лиги «Барселона» одержала две крупные победы, не пропустив при этом в ответ. Сперва сине-гранатовые разгромили «Вильярреал» на «Камп Ноу» (4:0).

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    • А затем был яркий перформанс в Виго в противостоянии с «Сельтой» (3:0). Но в следующих матчах Примеры каталонцы расписали мировую с «Севильей» (1:1), уступили «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).

    В Лиге чемпионов у команды Рональда Кумана дела пока складываются удачнее. В двух еврокубковых матчах «Барселона» разгромила «Ференцварош» (5:1) и переиграла «Юве» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Алавеса» в игре восьмого тура Примеры букмекеры дают коэффициент 6.90, ничья оценивается в 4.84, а победа «Барселоны» — в 1.48.

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    После еврокубковой встречи «Барселоне» предстоит непростой выезд в Виторию-Гастейс.

    В домашнем матче «Алавес» постарается максимально засушить игру, но «блауграна» рано или поздно вскроет оборону басков. Вот только града голов на «Мендисорросе» не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 за 1.83. 0

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    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Ла Лиги 31 октября 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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