ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосПримера. «Реал» сыграет с «Уэской», «Барселона» в гостях у «Алавеса»
  • 12:35
    • СМИ: «Барселона» может объявить о банкротстве
  • 12:21
    • Роналду предстоит пройти еще один тест на коронавирус
  • 12:09
    • РФС подал заявку на проведение части матчей молодежного Евро-2021
  • 08:36
    • Неймар сообщил «ПСЖ» о желании продлить контракт
  • 01:31
    • Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
    Все новости спорта

    СМИ: «Барселона» может объявить о банкротстве

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» пытается договориться с игроками о снижении зарплаты, информирует sport.es со ссылкой на RAC1.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации источника, накануне состоялась первая встреча каталонцев с юристами футболистов, посвященная вопросу зарплат.

    Из-за сложной финансовой ситуации «сине-гранатовым» необходимо урезать зарплатный фонд на 190 миллионов евро. В клубе допускают возможность банкротства, если не удастся достичь договоренности до начала следующего года.

    Отмечается, что если лидер команды Лионель Месси не подпишет новый контракт, клубу придется выплатить ему большую премию, но денег у «Барсы» в настоящее время нет.

    Руководство «Барселоны» рассчитывает, что удастся уменьшить зарплаты на 30%, в качестве дедлайна в переговорах называется следующий четверг. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли Карпин «Спартаку» укрепить лидерство в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов «Алавес» пропустит от «Барсы»
  • «Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Сочи» обыграть уставший «Локомотив»?
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет только один день — 31/10 ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры