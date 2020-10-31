СМИ: «Барселона» может объявить о банкротстве

пытается договориться с игроками о снижении зарплаты, информирует sport.es со ссылкой на RAC1.

По информации источника, накануне состоялась первая встреча каталонцев с юристами футболистов, посвященная вопросу зарплат.

Из-за сложной финансовой ситуации «сине-гранатовым» необходимо урезать зарплатный фонд на 190 миллионов евро. В клубе допускают возможность банкротства, если не удастся достичь договоренности до начала следующего года.

Отмечается, что если лидер команды Лионель Месси не подпишет новый контракт, клубу придется выплатить ему большую премию, но денег у «Барсы» в настоящее время нет.

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что удастся уменьшить зарплаты на 30%, в качестве дедлайна в переговорах называется следующий четверг. 0