«Ренн» — «Анже». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги 1 23 октября 2020 года

23 октября стартует 8 тур французской Лиги 1. Его будут открывать «Ренн» и «Анже». Матч состоится на стадионе «Роазон Парк». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Ренн» — «Анже».

«Ренн»

Хозяева занимают третье место в таблице Лиги 1. Они являются одной из двух команд турнира, которая еще ни разу не проиграла в этом сезоне. «Ренн» набрал 15 очков в 7 матчах благодаря четырем победам и трем ничейным результатам.

«Черно-красные» являются второй командой чемпионата по количеству забитых мячей. Лучший результат — 16 голов у ПСЖ. У подопечных Жюльена Штефана забито 15.

В последних трех матчах клуб сыграл вничью. Коллектив провел ничейную встречу с «Реймсом» (2:2), а также разошелся миром с «Дижоном» (1:1). В прошлый раз была ничья в Лиге Европы, в поединке с «Краснодаром» (1:1).

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Из-за травмы не сыграют М'Байе Ньянг и Фэту Мауасса. Первый в прошлом сезоне забил 10 голов.

«Анже»

Гости находятся практически в середине турнирной таблицы — 11 место и 10 очков в активе. «Черно-белые» не смогли выиграть в трех из четырех матчей турнира, а сейчас являются одной из самых пропускающих команд в Лиге 1.

«Анже» в прошлом туре сыграл вничью с «Метцом» (1:1). Победу клуб одержал над «Брестом» со счетом 3:2.

Два последних фиаско команда потерпела в матчах с ПСЖ и «Монпелье». От парижан коллектив выхватил 6 голов (1:6), а от «Монпелье» — 4 мяча (1:4).

Игру пропустит Фарид Эль Мелали из-за дисквалификации. Болеет Лассана Кулибали, а также травмирован Матиас Перейра.

Прогноз и ставка

Без каких-либо оговорок «Ренн» является фаворитом и вполне заслужено. На его победу букмекеры дают 1.83. Победа «Анже» оценивается коэффициент 4.60, а на предлагают 3.65.

«Ренн» в этом сезоне еще не проигрывал. Вроде бы пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы серия прервалась. К тому же, хозяева были сильнее соперника в трех последних очных встречах.

Прогнозируем победу «Ренна» за 1.83. Клуб выиграл 4 из 5 домашних матчей чемпионата. 0