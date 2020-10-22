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    Возьмет ли «Клуж» очки в первом туре Лиги Европы?

    ЦСКА София — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «ЧФР Клуж»
    Пауло Винисиус
    В поединке первого тура групповой стадии Лиги Европы ЦСКА София дома сыграет с командой «ЧФР Клуж». Поединок состоится 22 октября в 19:55 по мск. Прогноз на ЦСКА София — «ЧФР Клуж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 22 Октября 2020 года
    ЦСКА София
  • Лига Европы. Группа A
    •  ЦСКА София 19:55 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига Европы. Группа A
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    ЦСКА София

    «Красные» провели полный цикл квалификации. Им пришлось провести 4 поединка, в которых они побеждали без овертаймов и серий пенальти. В начале отбора была победа на клубом «Сиренс» (2:1), затем удалось выиграть у БАТЭ со счетом 2:0.

    В полуфинале команда встречалась с «Б36 Торсхавном» и выиграла 3:1. В финале квалификации ЦСКА попался сложный соперник — Базель. Тем не менее «армейцы» взяли свое, выиграв 3:1.

    В последних трех играх ЦСКА не проигрывал. Кроме победы над «Базелем» было две ничьи в чемпионате — 2:2 с «Этыром» и 1:1 с «Берое».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Клуб ни разу не проиграл в семи домашних матчах этого сезона — две ничьи и 5 успешных исходов для хозяев.

    «ЧФР Клуж»

    «Железнодорожники» имели возможность отобраться в Лигу чемпионов, но вылетели на стадии четвертьфинала загребскому «Динамо». В квалификации Лиги Европы гостям попались «Юргорден» (1:0) и КуПС (3:1).

    «ЧФР Клуж» не проигрывает уже 8 матчей подряд. После того как клуб отобрался в Лигу Европы, состоялось еще два поединка. В одном «бело-бордовые» довольствовались ничьей с «Вииторулом» (1:1), а в другом отпраздновали победу 2:1 над «Ботошани».

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    • В этом сезоне команда провела 5 выездных матчей, победив в четырех из них. В 11 играх этого игрового года «Клуж» уступил только один раз.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, соперники равны. Это отображают коэффициенты: 2.75 на хозяев и 2.80 на гостей. На ничью дается коэффициент 3.15.

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    Обе команды достойны очков. При этом «Клуж» имеет чуть более удачную серию, чем соперник. В любом случае, отдать предпочтение какой-то одной команде очень сложно.

    Прогнозируем победу гостей в один мяч или ничью. Коэффициент на этот исход составляет 1.90. 0

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