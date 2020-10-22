ЦСКА София — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В поединке первого тура групповой стадии Лиги Европы ЦСКА София дома сыграет с командой «ЧФР Клуж». Поединок состоится 22 октября в 19:55 по мск. Прогноз на ЦСКА София — «ЧФР Клуж».

ЦСКА София

«Красные» провели полный цикл квалификации. Им пришлось провести 4 поединка, в которых они побеждали без овертаймов и серий пенальти. В начале отбора была победа на клубом «Сиренс» (2:1), затем удалось выиграть у БАТЭ со счетом 2:0.

В полуфинале команда встречалась с «Б36 Торсхавном» и выиграла 3:1. В финале квалификации ЦСКА попался сложный соперник — Базель. Тем не менее «армейцы» взяли свое, выиграв 3:1.

В последних трех играх ЦСКА не проигрывал. Кроме победы над «Базелем» было две ничьи в чемпионате — 2:2 с «Этыром» и 1:1 с «Берое».

Все прогнозы на Лигу Европы

Клуб ни разу не проиграл в семи домашних матчах этого сезона — две ничьи и 5 успешных исходов для хозяев.

«ЧФР Клуж»

«Железнодорожники» имели возможность отобраться в Лигу чемпионов, но вылетели на стадии четвертьфинала загребскому «Динамо». В квалификации Лиги Европы гостям попались «Юргорден» (1:0) и КуПС (3:1).

«ЧФР Клуж» не проигрывает уже 8 матчей подряд. После того как клуб отобрался в Лигу Европы, состоялось еще два поединка. В одном «бело-бордовые» довольствовались ничьей с «Вииторулом» (1:1), а в другом отпраздновали победу 2:1 над «Ботошани».

В этом сезоне команда провела 5 выездных матчей, победив в четырех из них. В 11 играх этого игрового года «Клуж» уступил только один раз.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, соперники равны. Это отображают коэффициенты: 2.75 на хозяев и 2.80 на гостей. На ничью дается коэффициент 3.15.

Обе команды достойны очков. При этом «Клуж» имеет чуть более удачную серию, чем соперник. В любом случае, отдать предпочтение какой-то одной команде очень сложно.

Прогнозируем победу гостей в один мяч или ничью. Коэффициент на этот исход составляет 1.90. 0