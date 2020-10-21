«Олимпиакос» — «Марсель». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Марсель».

«Олимпиакос»

Перед попаданием в групповой раунд греческий клуб провел два матча в рамках квалификации. В своих поединках «Легенда» переиграла «Омонию» (2:0) и расписала с этим же клубом мировую в ответке (0:0).

В чемпионате Греции «Олимпиакос» принял участие в четырех турах. Набрав 10 очков, красно-белые заняли вторую строчку в таблице. В четырех играх эта команда забила 10 голов, а пропустила всего 1.

В стартовой игре сезона «Олимпиакос» дома принимал «Астерас». В этой встрече подопечные Педро Мартинса разгромили команду, которая ранее билась в группе вылета (3:0).

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Вторую победу в чемпионате «Олимпиакос» добыл над «Панетоликосом» (2:0). Затем клуб из города Пирей расписал мировую с «ПАС Янина» (1:1) и разгромил «Атромитос» (4:0).

«Марсель»

Футбольный клуб из Марселя в текущем сезоне провел семь поединков в Лиге 1. Набрав 12 очков, эта команда заняла шестое место в таблице, отстав от лидеров на 4 пункта.

Новый розыгрыш французского первенства «Марсель» начал с победы над «Брестом» (3:2), а затем «провансальцы» добыли важные 3 очка в противостоянии с ПСЖ (1:0).

А вот 17 сентября подопечные Андре Виллаша-Боаша потерпели первое в сезоне поражение, уступив на «Велодроме» «Сент-Этьену» (0:2). Далее бело-голубые трижды сыграли вничью.

Миром «Марсель» разошелся с «Лиллем» (1:1), «Мецом» (1:1) и «Лионом» (1:1). А в недавнем поединке команда Виллаша-Боаша одержала верх над «Бордо» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 3.36, а на победу «Марселя» — 3.16.

В своих чемпионатах клубы выступают неплохо и забивают достаточно много. Между собой эти соперники встречались всего 4 раза в истории. И только в одном поединке мячи залетали в сетку обоих.

Сейчас же два равных по силе оппонента не захотят уступать друг другу в стартовом матче. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.93. 0