«Бристоль Сити» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 20 октября 2020 года

Во вторник, 20 октября, в рамках 6-го тура первенства первой английской лиги «Бристоль Сити» дома сыграет с «Мидлсбро». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Мидлсбро».

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити», закончивший минувший розыгрыш Чемпионшипа в середине турнирной таблице, в текущем первенстве после пяти туров с 13 очками лидирует.

Начали текущий чемпионат «зарянки» с четырех викторий подряд, поочередно одолев «Ковентри» (2:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0) в родных стенах, а также «Сток Сити» (2:0) и «Ноттингем Форест» (2:1) в гостевых встречах.

В минувшем туре, который прошел на выходных, они первый раз потеряли очки в сезоне, сыграв вничью со счетом 2:2 на выезде с «Барнсли».

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В Кубке лиги «Бристоль» смог пройти два раунда, переиграв в них коллективы из низших дивизионов, но на третьем этапе был остановлен «Астон Виллой», проиграв дома 0:3.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в Чемпионшипе. В итоге коллектив сохранил прописку, опередив на пять очков зону вылета.

В новом первенстве «речники» заработали шесть пунктов, позволяющие команде находится сейчас на 15 позиции в турнирной таблице.

Стартовал клуб с гостевого поражения от «Уотфорда» (0:1), однако затем не уступает, сыграв вничью с «Борнмутом», КПР (по 1:1) и «Редингом» (0:0), а также одолев в родных стенах «Барнсли» (2:1).

Однако «Барнсли» выбил «Мидлсбро» из Кубка лиги, выиграв на поле «речников» со счетом 2:0 во втором раунде турнира.

В прошлом сезоне в Бристоле команды сыграли вничью (2:2), а в Мидлсбро победили «зарянки» — 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бристоль Сити» — 2.36, победа «Мидлсбро» — 3.28, ничья — 3.26.

В прошлом туре «Мидлсбро» смог отобрать очки у другого лидера чемпионата — «Рединга» (0:0). Вполне возможно, что команда Нила Уорнока вновь засушит игру в матче с фаворитом.

Ставим в этом поединке на ТМ 2,5. 0