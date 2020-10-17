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    Сможет ли «Марсель» забить хотя бы один мяч в игре с «Бордо»?

    «Марсель» — «Бордо». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Франции 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Бордо»
    Безвыигрышная серия «Марселя» составляет уже четыре матча
    «Марсель» встретится на своем поле с «Бордо» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Игра состоится 17 октября на «Велодроме», начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Октября 2020 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    Коэффициенты на матч
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    «Марсель»

    Первые матчи заставили поверить в то, что в новом сезоне «Марсель» снова будет бороться за место в Лиге чемпионов и, возможно, станет главным конкурентом «Пари Сен-Жермен».

    Эти мысли подкрепила гостевая победа над «ПСЖ» во втором туре. «Марсель» выиграл скандальный матч в Париже со счетом 1:0.

    Однако в следующих четырех матчах команда Андре Виллаша-Боаша не одержала ни одной победы. Поэтому про успех в столице Франции уже можно и не вспоминать.

    Получается, что лучше бы «Марсель» уступил «ПСЖ», но при этом выиграл потом «Сент-Этьена», «Лилля», «Метца» и «Лиона».

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    А так, в этих четырех матчах «Марсель» набрал лишь три очка. Три предыдущие игры с участием провансальцев завершились вничью 1:1.

    «Бордо»

    В активе «Бордо» после шести туров тоже девять очков. Но гости чуть выше в таблице благодаря дополнительным показателям.

    Уже трижды в этом сезоне «Бордо» сыграл вничью со счетом 0:0. И как ни странно, во всех случаях это были домашние матчи.

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    • В гостях «Бордо» уступил «Лансу» (1:2) и одержал победу над «Анже» (0:2).

    Удивительно, конечно, но «Бордо» пропускал только в одном из шести предыдущих матчей. На данный момент команда Жана-Луи Гассе делит первое место с «Лиллем» в списке команд, которые меньше всего пропускают.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Марселя» за 2.12, на ничью за 3.50, а на «Бордо» — за 4.05.

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    Как завершился предыдущий матч между этими командами, догадаться несложно. Конечно же, вничью 0:0. Но это было на поле «Бордо», а вот в Марселе «жирондинцы» последний раз набирались очки четыре года назад.

    Если бы матч проходил в Бордо, можно было бы смело ставить на ничью, но у себя дома «Марсель», скорее всего, наберет три очка.

    Ставка — победа «Марселя» за 2.12.

    А также индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.17. 0

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