ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак и Доменико ТедескоРПЛ. ЦСКА выиграл в Екатеринбурге, «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», «Сочи» примет «Ростов» Луис СуаресПримера. «Атлетико» поделил очки с «Вильярреалом», «Барселона» дома сыграет с «Севильей» Уле-Гуннар Сульшер и Жозе МоуриньюАПЛ. Разгром от «Челси», «Ман Сити» не смог выиграть у «Лидса»
  • 20:53
    • «Зенит» упустил победу над «Спартаком» в Москве
  • 22:19
    • Календарь Лиги чемпионов 2020/2021 на LiveSport.Ru
  • 18:27
    • Тульский «Арсенал» упустил победу над «Тамбовом»
  • 18:20
    • ЦСКА в меньшинстве обыграл «Урал»
  • 22:02
    • СМИ: «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Кавани
  • 21:47
    • Хачанов сыграет с первой ракеткой мира на «Ролан Гаррос»
  • 21:32
    • «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Шальке»
    Все новости спорта

    «Барселона» и «Севилья» много не забьют

    «Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Севилья»
    Лионель Месси
    В 5-м туре испанской Примеры состоится один из интереснейших матчей, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью» на стадионе «Камп Ноу». Старт встречи намечен на 4-е октября 22:00 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 04 Октября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Каталонцы» «чистейшим» образом начали новый сезон. Под руководством Рональда Кумана они выиграли две встречи в Примере, сделав это без единого пропущенного мяча. Сначала команда разгромила «Вильярреал» 4:0, а затем обыграла «Сельту» со счетом 3:0.

    «Барселона» сейчас занимает 5-е место, поскольку есть команды, которые сыграли по три поединка. Хозяева пропустили первый тур. При этом «Барса» сходу показала лучший результат в плане голов — 7 забитых и 0 пропущенных. В итоге у «сине-гранатовых» лучшая разница голов.

    В составе у «Барселоны» травмированы Самюэль Умтити и Марк тер Штеген. Также есть проблемы у Матеуса Фернандеса и Хуниора Фирпо. Клеман Ленгле пропустит встречу из-за дисквалификации.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В четырех из пяти матчей команды забивалось не менее трех голов. Здесь учитываются и три поединка межсезонья.

    «Севилья»

    «Андалусийцы» — очень непростой соперник, который умеет сушить игру или по крайней мере мешать сопернику забивать. Тот же матч с «Баварией » в Суперкубке УЕФА это показал (1:2 ДВ), хоть «Севилья» и проиграла.

    «Севилья» тоже выиграла два матча Примеры. Больше коллектив не играл. На старте сезона подопечные Лопетеги выиграли у «Кадиса» 3:1, а после этого обыграли «Леванте» с минимальным счетом 1:0.

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • 28/09/2020

    • Вообще, если не учитывать добавленного времени с «Баварией», то «Севилья» очень давно не проигрывает — с 9-го февраля. Более того, клуб выиграл 7 из 8 последних выступлений.

    Выездная серия гостей в Примере состоит из восьми поединков, в которых они не проигрывали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.60 на «Барселону» и 5.60 на «Севилью». Ничья сопровождается цифрой 4.30.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    На счету «Барселоны» 4 матча без поражений в противостоянии с «Севильей» — 3 победы и одна ничья. 19 июня команды сыграли в нулевую ничью.

    Прогнозируем, что игра будет не такой результативной, как хотелось бы. Наш вариант — тотал меньше 3.0 за 1.91. Все-таки оба коллектива ни разу не пропустили в чемпионате за два тура. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.71
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Валенсия — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Корда — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020     Юрген Клопп
  • Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
    • 15:19 29/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры