«Барселона» — «Севилья». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Примеры 4 октября 2020 года

В 5-м туре испанской Примеры состоится один из интереснейших матчей, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью» на стадионе «Камп Ноу». Старт встречи намечен на 4-е октября 22:00 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».

«Барселона»

«Каталонцы» «чистейшим» образом начали новый сезон. Под руководством Рональда Кумана они выиграли две встречи в Примере, сделав это без единого пропущенного мяча. Сначала команда разгромила «Вильярреал» 4:0, а затем обыграла «Сельту» со счетом 3:0.

«Барселона» сейчас занимает 5-е место, поскольку есть команды, которые сыграли по три поединка. Хозяева пропустили первый тур. При этом «Барса» сходу показала лучший результат в плане голов — 7 забитых и 0 пропущенных. В итоге у «сине-гранатовых» лучшая разница голов.

В составе у «Барселоны» травмированы Самюэль Умтити и Марк тер Штеген. Также есть проблемы у Матеуса Фернандеса и Хуниора Фирпо. Клеман Ленгле пропустит встречу из-за дисквалификации.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В четырех из пяти матчей команды забивалось не менее трех голов. Здесь учитываются и три поединка межсезонья.

«Севилья»

«Андалусийцы» — очень непростой соперник, который умеет сушить игру или по крайней мере мешать сопернику забивать. Тот же матч с «Баварией » в Суперкубке УЕФА это показал (1:2 ДВ), хоть «Севилья» и проиграла.

«Севилья» тоже выиграла два матча Примеры. Больше коллектив не играл. На старте сезона подопечные Лопетеги выиграли у «Кадиса» 3:1, а после этого обыграли «Леванте» с минимальным счетом 1:0.

Вообще, если не учитывать добавленного времени с «Баварией», то «Севилья» очень давно не проигрывает — с 9-го февраля. Более того, клуб выиграл 7 из 8 последних выступлений.

Выездная серия гостей в Примере состоит из восьми поединков, в которых они не проигрывали.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.60 на «Барселону» и 5.60 на «Севилью». Ничья сопровождается цифрой 4.30.

На счету «Барселоны» 4 матча без поражений в противостоянии с «Севильей» — 3 победы и одна ничья. 19 июня команды сыграли в нулевую ничью.

Прогнозируем, что игра будет не такой результативной, как хотелось бы. Наш вариант — тотал меньше 3.0 за 1.91. Все-таки оба коллектива ни разу не пропустили в чемпионате за два тура. 0