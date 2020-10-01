«Русенборг» — ПСВ. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Русенборг» будет принимать ПСВ. Игра пройдет на стадионе «Леркендал» 1 октября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Русенборг» — ПСВ.

«Русенборг»

На стадии 1/8 финала квалификации Лиги Европы норвежская команда из Тронхейма обыграла «Брейдаблик» из Исландии (4:2).

А затем «Русенборг» дважды сыграл вничью в чемпионате страны. В этих матчах подопечные Оге Харейде расписали мировую со «Стабеком» (2:2) и «Стремсгодсетом» (3:3).

17 сентября «маленькие тролли» сразились с латвийским «Вентспилсом» в Лиге Европы. В гостевом поединке норвежцы одержали крупную победу (5:1).

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Позже «Русенборг» обыграл «Хёугесунн» (2:1), прошел «Аланияспор» в полуфинале квалификации ЛЕ (1:0) и взял верх над «Олесунном» (2:1).

ПСВ

Нидерландская команда из Эйндховена успела сыграть в трех турах чемпионата страны. В таблице Эредивизи она занимает сейчас пятое место, имея 7 баллов на счету.

На старте сезона ПСВ в гостях оказался сильнее «Гронингена» (3:1), после чего на своем поле красно-белые обыграли «Эммен» (2:1).

24 сентября подопечные Рогера Шмидта сразились с «Мурой» в квалификации Лиги Европы. В поединке против словенского клуба «крестьяне» забили 5 голов (5:1).

Через несколько дней ПСВ отправился в Алмело, где сыграл с «Хераклесом» в чемпионате. Этот матч завершился ничейным исходом (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Русенборга» в грядущей встрече оценивается в 4.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу ПСВ — 1.71.

В Норвегии ПСВ столкнется с серьезным сопротивлением хозяев, однако сливаться с еврокубков он не намерен.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.69. 0