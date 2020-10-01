ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа «Тампа» во второй раз в своей истории стала победителем Кубка СтэнлиИдеальный чемпион, крутость Василевского, нетипичный Радулов и роль Хедмана Поставить на Лионеля Месси временно может стать проблемойКуда пропали иностранные турниры в «1хСтавке»?
  • 21:04
    • «Интер» разгромил «Беневенто»
  • 20:37
    • Мбаппе — лучший игрок Лиги 1 прошлого сезона
  • 19:52
    • «Химки» достигли принципиальной договоренности с Глушаковым
  • 19:39
    • Легендарный вратарь покинул «Рейнджерс»
  • 19:28
    • Полузащитник «Спартака» расторг арендное соглашение с «Химками»
  • 19:19
    • Надаль и Тим вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 19:08
    • СКА на выезде победил «Сибирь»
    Все новости спорта

    Испортит ли «Мальме» дебютный евросезон «Гранаде»?

    «Мальме» — «Гранада». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Мальмё Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Гранада»
    «Мальме»
    1 октября на стадионе «Эледа» в Мальме одноименный клуб сыграет с испанской «Гранадой» в раунде плей-офф Лиги Европы. игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Гранада».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 1.98
  • Ставка!
    •

    «Мальме»

    На прошедших выходных «Мальме» в чемпионате Швеции разгромил преследователя в лице «Хеккена» (3:0), сохранив лидерство и увеличив отрыв от конкурентов.

    В этом году коллектив стартовал в Лиге Европы с первого отборочного раунда, где обыграл дома польскую «Краковию» (2:0), затем «небесно-голубые» также одержали «сухие» виктории, поочередно одолев венгерский «Гонвед» (2:0) в гостях и хорватскую «Локомотиву» (5:0) дома.

    Всего в отрезке последних 14 проведенных матчей с учетом всех турниров, команда проиграла лишь раз, потерпев фиаско 10 сентября в чемпионате страны от «Эребру» (2:3) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Отметим, что в прошлом сезоне «Мальме» дошел до 1/16 финала Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч немецкому «Вольфсбургу».

    «Гранада»

    По итогам прошлого сезона «Гранада» финишировала на седьмом месте в Примере и получила возможность дебютировать в еврокубках.

    В своем первом поединке коллектив без проблем обыграл в гостях албанскую «Теуту» со счетом 4:0 во втором раунде квалификации Лиги Европы, а затем дома переиграл тбилисский «Локомотив» (2:0).

  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • Реакция спортивных СМИ на сенсационный вылет «Динамо» из Лиги Европы
  • 17/09/2020

    • «Насриды» хорошо начали новый чемпионат Испании, одержав две победы в двух первых матчах, однако после этого они потерпели сокрушительное поражение от «Атлетико» — 1:6.

    Отметим, что это был первый проигрыш «Гранады» за семь последних официальных матчей, остальные шесть встреч она выиграла.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гранады» — 2.05, победа «Мальме» — 3.85, ничья — 3.25.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Проход: «Гранады» — 1.53; «Мальме» — 2.50.

    Обе команды в этом турнире пока надежно играли в обороне, не пропустив ни одного гола, так что в их очном противостоянии изобилия голов ждать не приходится.

    Наша ставка и прогноз на этот матч — ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.58
  • Экспресс 30 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПАОК — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Беранкис
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Мальме» — «Гранада». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Мальме» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры