«Мальме» — «Гранада». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

1 октября на стадионе «Эледа» в Мальме одноименный клуб сыграет с испанской «Гранадой» в раунде плей-офф Лиги Европы. игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Гранада».

«Мальме»

На прошедших выходных «Мальме» в чемпионате Швеции разгромил преследователя в лице «Хеккена» (3:0), сохранив лидерство и увеличив отрыв от конкурентов.

В этом году коллектив стартовал в Лиге Европы с первого отборочного раунда, где обыграл дома польскую «Краковию» (2:0), затем «небесно-голубые» также одержали «сухие» виктории, поочередно одолев венгерский «Гонвед» (2:0) в гостях и хорватскую «Локомотиву» (5:0) дома.

Всего в отрезке последних 14 проведенных матчей с учетом всех турниров, команда проиграла лишь раз, потерпев фиаско 10 сентября в чемпионате страны от «Эребру» (2:3) на выезде.

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Отметим, что в прошлом сезоне «Мальме» дошел до 1/16 финала Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч немецкому «Вольфсбургу».

«Гранада»

По итогам прошлого сезона «Гранада» финишировала на седьмом месте в Примере и получила возможность дебютировать в еврокубках.

В своем первом поединке коллектив без проблем обыграл в гостях албанскую «Теуту» со счетом 4:0 во втором раунде квалификации Лиги Европы, а затем дома переиграл тбилисский «Локомотив» (2:0).

«Насриды» хорошо начали новый чемпионат Испании, одержав две победы в двух первых матчах, однако после этого они потерпели сокрушительное поражение от «Атлетико» — 1:6.

Отметим, что это был первый проигрыш «Гранады» за семь последних официальных матчей, остальные шесть встреч она выиграла.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гранады» — 2.05, победа «Мальме» — 3.85, ничья — 3.25.

Проход: «Гранады» — 1.53; «Мальме» — 2.50.

Обе команды в этом турнире пока надежно играли в обороне, не пропустив ни одного гола, так что в их очном противостоянии изобилия голов ждать не приходится.

Наша ставка и прогноз на этот матч — ТМ 2,5. 0