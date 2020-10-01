«Динамо» Загреб — «Флора». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

В четверг, 1 октября, в раунде плей-офф Лиги Европы хорватское «Динамо» сыграет с эстонской «Флорой» из Таллина. Матч, который пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе, начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Флора».

«Динамо» Загреб

Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии преодолел там барьер в виде румынского «ЧФР Клуж», победив только по пенальти (2:2, пен. 6:5).

Однако уже на следующем этапе «синие» прекратили борьбу в самом престижном еврокубке, проиграв в гостях в третьем отборочном раунде венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.

В Лиге Европы динамовцы в последний раз играли в сезоне 2018/19, и тогда дошли до 1/8 финала, где уступили по сумме двух встреч «Бенфике».

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Непосредственно перед этим поединком столичный клуб размялся в Кубке Хорватии, разгромив низшелиговый «Фердинандовац» со счетом 7:1. В новом сезоне «Динамо» проиграло лишь раз.

«Флора»

Чемпион Эстонии также стартовал в Лиге чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступил дорогу литовской «Судуве», проиграв ей по пенальти (1:1, пен. 2:4).

Рангом ниже «Флора» уже преодолела два этапа. Сначала она на своей арене обыграла 2:1 исландский «КР Рейкьявик», а потом выбила мальтийскую «Флориану» по пенальти (0:0, пен. 4:2).

У клуба из Таллина сейчас серией из 13 матчей без поражений, где было 11 выигрышей, но и соперники у него были очень уж скромные.

В 2001 году «Динамо» и «Флора» встречались в квалификации Кубка УЕФА и тогда хорватский клуб дважды победил с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.04, победа «Флоры» — 14.50, ничья — 44.00.

Проход: «Флоры» — 20.00.

У чемпиона Эстонии нет шансов против разъяренного вылетом из ЛЧ «Динамо». Прогнозируем, что «Флора» не избежит крупного поражения. Ставим в этой игре с форой -3 на хозяев. 0