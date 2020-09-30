«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года

30 сентября в 21:45 состоится матч Кубка английской лиги, в котором сойдутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон»

«Брайтон» по итогам минувшего сезона снова сохранил за собой место в элите, заняв в турнирной таблице 15-е место.

Летом «Брайтон» не смог набрать очки только в матчах с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». При этом у конкурентов команда Грэма Поттера исправно отбирала очки.

Перед началом нового сезона состав «Брайтона» пополнили экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана и защитник «Аякса» Джоэл Велтман.

Все прогнозы на АПЛ

По итогам трех туров АПЛ клуб занимает 12 место с тремя очками. В них он проиграл «Челси» (1:3), переиграл «Ньюкасл» (3:0) и уступил грядущему сопернику (2:3).

«Манчестер Юнайтед»

В конце минувшего сезона команда из Манчестера провела три матча в Лиге Европы. Сперва она победила ЛАСК (2:1) в ответке 1/8 финала.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Копенгагеном» в дополнительное время, а в 1/2 финала «дьяволы» уступили «Севилье» (1:2).

19 сентября подопечные Уле-Гуннара Сульшера приняли участие в первом матче АПЛ, в котором они потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

22 числа манкунианцы сразились с командой «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка лиги и уверенно разобрались с соперниками (3:0).

В следующем матче АПЛ «Красные Дьяволы» одолели на выезде грядущего соперника со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяева поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,62. 0