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    Победит ли «МЮ» «Брайтон» во втором матче кряду?

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
    Команда Сульшера победила «Брайтон» в субботу
    30 сентября в 21:45 состоится матч Кубка английской лиги, в котором сойдутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
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  • 3.80
  • 2
  • 1.88
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    «Брайтон»

    «Брайтон» по итогам минувшего сезона снова сохранил за собой место в элите, заняв в турнирной таблице 15-е место.

    Летом «Брайтон» не смог набрать очки только в матчах с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». При этом у конкурентов команда Грэма Поттера исправно отбирала очки.

    Перед началом нового сезона состав «Брайтона» пополнили экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана и защитник «Аякса» Джоэл Велтман.

    Все прогнозы на АПЛ

    По итогам трех туров АПЛ клуб занимает 12 место с тремя очками. В них он проиграл «Челси» (1:3), переиграл «Ньюкасл» (3:0) и уступил грядущему сопернику (2:3).

    «Манчестер Юнайтед»

    В конце минувшего сезона команда из Манчестера провела три матча в Лиге Европы. Сперва она победила ЛАСК (2:1) в ответке 1/8 финала.

    В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Копенгагеном» в дополнительное время, а в 1/2 финала «дьяволы» уступили «Севилье» (1:2).

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    • 19 сентября подопечные Уле-Гуннара Сульшера приняли участие в первом матче АПЛ, в котором они потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

    22 числа манкунианцы сразились с командой «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка лиги и уверенно разобрались с соперниками (3:0).

    В следующем матче АПЛ «Красные Дьяволы» одолели на выезде грядущего соперника со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяева поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,62. 0

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    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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