«Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года

«Гуанчжоу Эвергранд»
«Гуанчжоу Эвергранд» уже оформил выход в плей-офф Суперлиги. Команда набрала 31 очко.
До прошлого тура коллектив находился на победной серии, которая в итоге достигла шести поединков. При этом беспроигрышная серия составляла девять матчей
В прошлом туре его остановил «Цзянсу Сунин» (1:2). Тем самым по итогам 13 туров чемпионата клуб лидирует с отрывом в восемь баллов.
«Далянь Про»
«Далянь Про» расположился в таблице группы А на седьмой строчке из восьми. У команды испанца Рафаэля Бенитеса 11 очков с отрывом в пять баллов от последнего места.
Недавно «Далянь Про» с треском проиграл в Кубке Китая «Шаньдун Лунэн» (0:4). Эта неудача стала первой из трех кряду во всех турнирах.
Две последующие припали на чемпионат Китая. Сперва коллектив уступил «Гуанчжоу Фули» (0:1) и «Шэньчжэнь» (1:3).
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,75.
Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0