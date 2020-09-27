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    Как отреагирует «Гуанчжоу Эвергранд» на неудачу?

    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про»
    «Гуанчжоу Эвергранд» лидирует в Суперлиге
    В воскресенье, 27 сентября, «Гуанчжоу Эвергранд» сыграет с «Далянь Про» в рамках 14-го тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет Даляне, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про».

    «Гуанчжоу Эвергранд»

    «Гуанчжоу Эвергранд» уже оформил выход в плей-офф Суперлиги. Команда набрала 31 очко.

    До прошлого тура коллектив находился на победной серии, которая в итоге достигла шести поединков. При этом беспроигрышная серия составляла девять матчей

    В прошлом туре его остановил «Цзянсу Сунин» (1:2). Тем самым по итогам 13 туров чемпионата клуб лидирует с отрывом в восемь баллов.

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    «Далянь Про»

    «Далянь Про» расположился в таблице группы А на седьмой строчке из восьми. У команды испанца Рафаэля Бенитеса 11 очков с отрывом в пять баллов от последнего места.

    Недавно «Далянь Про» с треском проиграл в Кубке Китая «Шаньдун Лунэн» (0:4). Эта неудача стала первой из трех кряду во всех турнирах.

    Две последующие припали на чемпионат Китая. Сперва коллектив уступил «Гуанчжоу Фули» (0:1) и «Шэньчжэнь» (1:3).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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