«Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 27 сентября 2020 года

В воскресенье, 27 сентября, «Гуанчжоу Эвергранд» сыграет с «Далянь Про» в рамках 14-го тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет Даляне, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Про».

«Гуанчжоу Эвергранд»

«Гуанчжоу Эвергранд» уже оформил выход в плей-офф Суперлиги. Команда набрала 31 очко.

До прошлого тура коллектив находился на победной серии, которая в итоге достигла шести поединков. При этом беспроигрышная серия составляла девять матчей

В прошлом туре его остановил «Цзянсу Сунин» (1:2). Тем самым по итогам 13 туров чемпионата клуб лидирует с отрывом в восемь баллов.

«Далянь Про»

«Далянь Про» расположился в таблице группы А на седьмой строчке из восьми. У команды испанца Рафаэля Бенитеса 11 очков с отрывом в пять баллов от последнего места.

Недавно «Далянь Про» с треском проиграл в Кубке Китая «Шаньдун Лунэн» (0:4). Эта неудача стала первой из трех кряду во всех турнирах.

Две последующие припали на чемпионат Китая. Сперва коллектив уступил «Гуанчжоу Фули» (0:1) и «Шэньчжэнь» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0