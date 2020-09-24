«Ростов» — «Маккаби Хайфа». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 сентября 2020 года

«Ростов»
В первом туре нового сезона РПЛ «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) , после чего «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).
Затем подопечные Карпина на выезде уступили «Динамо» (0:2) , и в гостях вырвали победу у «Уфы» (1:0), играя второй тайм в большинстве.
В 5-м туре ростовчане дома справились с «Уралом» (1:0). В двух последних матчах автором победного года стал японский новичок «Ростова» Хасимото.
В южном дерби 6-го тура «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а в последнем туре на своем поле разошелся миром с «Локомотивом» (0:0).
Последний матч с «Ротором» был отменен из-за коронавируса, и после 7 туров «Ростов» с 11 очками идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 4-5.
«Маккаби Хайфа»
«Маккаби» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Израиля, отстав от одноклубников из Тель-Авива на 14 очков. Новый сезон клуб из Хайфы начал с четырех побед подряд.
В конце августа «Маккаби» на выезде одолел в чемпионате «Хапоэль Хадера» (2:1), а в первом раунде квалификации выбил боснийский «Железничар», победив дома 3:1.
Затем в середине сентября команда Барака Бахара в чемпионате дома победил «Хапоэль Беер-Шева» (3:1), а во 2-м раунде квалификации справился с казахстанским «Кайратом» (2:1).
Календарь и таблица Лиги Европы
Шесть голов в этих четырех матчах забил 33-летний нападающий «Маккаби» Никита Рукавица.
«Маккаби» в последних восьми встречах Лиги Европы на чужих полях одержал только одну победу (1-4-3).
Прогноз и ставки
На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Маккаби» — 3.65.
На проход «Ростова» в раунд плей-офф дают 1,50, успех «Маккаби» оценивают с коэффициентом 2,50.
«Ростов» уверенно играет на своем поле, прогнозируем что подопечные Карпина не проиграют в основное время.
Во всех семи играх чемпионата России с участием «Ростова» прошли низовые результаты. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0