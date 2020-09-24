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    Испытает ли «Милан» проблемы с «Будё-Глимт»?

    «Милан» — «Будё-Глимт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Будё-Глимт»
    Златан Ибрагимович
    В квалификации Лиги Европы «Милан» будет принимать «Будё-Глимт». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 24 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Будё-Глимт».

    «Милан»

    «Милан» в новом сезоне провел два официальных матча. Первой стала игра во 2-м раунде отбора Лиги Европы, в котором на выезде был повержен «Шэмрок Роверс» (2:0).

    После этого подопечные Пьоли приняли «Болонью» в стартовом туре Серии А и победили 2:0. В целом, клуб не знает поражений 19 поединков кряду во всех турнирах.

    Также «россонери» успели провести несколько контрольных встреч. В четырех товарищеских встречах итальянский гранд забил 16 мячей.

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    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» после 16 летнего перерыва вернулся в еврокубки. В 1-м раунде отбора Лиги Европы норвежцы играли с «Кауно Жальгирис», который разгромили дома со счетом 6:1.

    На следующей стадии клуб также сыграл против литовского соперника «Жальгириса» (3:1), который также победил.

    В чемпионате Норвегии, где уже сыграно 18 туров из 30, «желто-черные» уверенно лидируют, выиграв 16 игр при двух ничейных исходах. Ближайшего преследователя они опережают на 16 очков.

    Сейчас у «Будё-Глимт» семиматчевая победная серия, в которой было одержано шесть разгромных викторий.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 2,10. 0

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