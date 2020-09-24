«Милан» — «Будё-Глимт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

«Милан»
«Милан» в новом сезоне провел два официальных матча. Первой стала игра во 2-м раунде отбора Лиги Европы, в котором на выезде был повержен «Шэмрок Роверс» (2:0).
После этого подопечные Пьоли приняли «Болонью» в стартовом туре Серии А и победили 2:0. В целом, клуб не знает поражений 19 поединков кряду во всех турнирах.
Также «россонери» успели провести несколько контрольных встреч. В четырех товарищеских встречах итальянский гранд забил 16 мячей.
«Будё-Глимт»
«Будё-Глимт» после 16 летнего перерыва вернулся в еврокубки. В 1-м раунде отбора Лиги Европы норвежцы играли с «Кауно Жальгирис», который разгромили дома со счетом 6:1.
На следующей стадии клуб также сыграл против литовского соперника «Жальгириса» (3:1), который также победил.
В чемпионате Норвегии, где уже сыграно 18 туров из 30, «желто-черные» уверенно лидируют, выиграв 16 игр при двух ничейных исходах. Ближайшего преследователя они опережают на 16 очков.
Сейчас у «Будё-Глимт» семиматчевая победная серия, в которой было одержано шесть разгромных викторий.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 5,50.
Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 2,10. 0