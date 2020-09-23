«Салют» Белгород — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка России 23 сентября 2020 года

«Салют» Белгород
«Салют» в этом сезоне еще не знал горечи поражений. В текущем кубковом розыгрыше белгородцы преодолели уже два раунда.
На первом этапе они на своей арене переиграли «Видное» (1:0), а затем только по итогам экстра-тайма одолели в гостях «Калугу» (1:0 ОТ).
В первенстве ПФЛ «Салют» после семи туров идет третьим, выиграв три встречи при четырех ничьих, уступая лидеру чемпионата всего два балла.
Отметим, что последние четыре игры в ПФЛ коллектив закончил с одинаковым результатом по 0:0.
«Арсенал» Тула
Тульский «Арсенал» в минувшем Кубке России закончил свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив на том этапе по пенальти «Уралу».
После восьми туров РПЛ «оружейники» находятся на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь набранных пунктов.
«Пряники» смогли одержать две виктории, дважды они сыграли вничью и четыре встречи проиграли. В своей последней проведенной игре «Арсенал» дома вырвал победу у «Сочи» — 3:2.
Прогноз на «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.40, победа «Салюта» — 7.10, ничья — 4.20.
Белогородцам очень тяжело даются забитые мячи. Прогнозируем, что туляки победят «всухую». Наша ставка на эту встречу: «Арсенал» победит и не пропустит. 0