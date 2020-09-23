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    «Арсенал» не пропустит в Белгороде?

    «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка России 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула
    Сергей Ткачев
    В среду, 23 сентября, на групповом этапе Кубка России белгородский «Салют» на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула.

    «Салют» Белгород

    «Салют» в этом сезоне еще не знал горечи поражений. В текущем кубковом розыгрыше белгородцы преодолели уже два раунда.

    На первом этапе они на своей арене переиграли «Видное» (1:0), а затем только по итогам экстра-тайма одолели в гостях «Калугу» (1:0 ОТ).

    В первенстве ПФЛ «Салют» после семи туров идет третьим, выиграв три встречи при четырех ничьих, уступая лидеру чемпионата всего два балла.

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    • Отметим, что последние четыре игры в ПФЛ коллектив закончил с одинаковым результатом по 0:0.

    «Арсенал» Тула

    Тульский «Арсенал» в минувшем Кубке России закончил свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив на том этапе по пенальти «Уралу».

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    После восьми туров РПЛ «оружейники» находятся на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь набранных пунктов.

    «Пряники» смогли одержать две виктории, дважды они сыграли вничью и четыре встречи проиграли. В своей последней проведенной игре «Арсенал» дома вырвал победу у «Сочи» — 3:2.

    Прогноз на «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.40, победа «Салюта» — 7.10, ничья — 4.20.

    Белогородцам очень тяжело даются забитые мячи. Прогнозируем, что туляки победят «всухую». Наша ставка на эту встречу: «Арсенал» победит и не пропустит. 0

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    «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Кубка России 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Салют» Белгород — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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