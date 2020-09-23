«ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 сентября 2020 года

«ЭБ/Стреймур»
«ЭБ/Стреймур» уже выполнил свою задачу на сезон — практически сохранив прописку в элитном дивизионе. Сейчас команда из Айи идет седьмой в 12 очках от зоны вылета.
«Черно-синие» проиграли два своих последних матча, уступив на выезде 1:4 «НСИ Рунавику» и 2:3 в родных стенах «Викингуру».
Перед этим они выиграли три встречи подряд, одну с соседствующим по турнирке «ИФ Фуглафьердуром» (1:0) дома, а также две виктории были добыты над нижестоящими коллективами.
«ХБ Торсхавн»
«ХБ Торсхавн» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Фарер, опережая на очко второй «КИ Клаксвик», имея при этом одну игру в запасе.
Как раз своему прямому конкуренту «красно-черные» в последнее время и проиграли, уступив 12 сентября в гостях со счетом 1:2.
В своей последней проведенной игре главный претендент на победу на своем стадионе переиграл «ИФ Фуглафьердуром» — 4:2.
Обе игры в этом первенстве победил ХБ: 2:0 в гостях и 1:0 дома. Столичный коллектив выиграл последние девять встреч у предстоящего соперника.
Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн»
ХБ в национальном первенстве довольно-таки надежен в защите, пропуская менее гола в среднем за игру. Отметим, что у «ЭБ/Стреймур» столичный клуб выиграл последние семь из девяти игр «всухую». С большей долей вероятности, и на этот раз ХБ победит и не пропустит. 0