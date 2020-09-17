«Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 17 сентября 2020 года

В четверг, 17 сентября, «Марсель» на своем поле примет «Сент-Этьен» в рамках перенесенного первого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Сент-Этьен».

«Марсель»

«Марсель» в минувшем чемпионате Франции финишировал на второй позиции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Провансальцы пропустили первый тур, так как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. А во втором игровом дне они обыграли на выезде «Брест» (3:2).

В третьем туре дружина Андре Виллаша-Боаша нанесли поражение принципиальному сопернику и чемпиону ПСЖ (1:0), что стало их первой победой над парижанами за девять лет.

Южане за последние 19 встреч французской Лиги 1 уступили лишь раз, еще было 14 побед и четыре ничьи. В случае победы клуб поднимется на вершину чемпионата.

«Сент-Этьен»

Для «Сент-Этьена» самая продолжительная пауза во французском футболе завершилась в конце июля. «Зеленые» встретились с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка французской лиги.

Вопреки прогнозам, парижане не сумели одержать крупную победу, выиграв всего лишь со счетом 1:0.

В новом чемпионате «Сент-Этьен» провел пока только два матча. Команда Клода Пюэля в первом туре выиграла на своем поле у «Лорьяна» со счетом 2:0.

В своем втором поединке первенства «Стефануа» переиграли дома «Страсбург» (2:0), потому в случае победы возглавят турнирную таблицу.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0