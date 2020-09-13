«Вильярреал» — «Уэска». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Примеры 13 сентября 2020 года

В стартовом первом туре испанской Примеры «Вильярреал» примет «Уэску» на стадионе «Керамика». Игра состоится 13 сентября в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Уэска».

«Вильярреал»

Закончив на 5 позиции в прошлом сезоне, «желтая субмарина» отобралась в групповую стадию Лиги Европы. Для хозяев сезон завершился разгромной победой над «Эйбаром» со счетом 4:0.

«Вильярреал» провел в межсезонье пять товарищеских встреч, в трех из которых команда проиграла. «Желтые» проиграли 2:3 «Тенерифе», 1:2 «Валенсии» и «Леванте».

Кроме этого, «Вильярреал» отпраздновал победу над «Реал Сосьедадом» (2:0) и «Картахеной» (3:1).

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В составе хозяев не смогут сыграть Карлос Бакка и Альберто Морено, которые пока что залечивают свои травмы.

«Уэска»

«Уэска» стала чемпионом Сегунды, набрав 70 очков. Команда обошла «Кадис» на один пункт. Таким образом, гости очень быстро вернулись в элиту испанского футбола.

На данный момент «сине-гранатовые» имеют 6-матчевую серию без поражений. Закрнчив сезон двумя победами подряд коллектив провел 4 неплохих товарищеских поединка.

«Уэска» разгромила «Нумансию» (3:0) и обыграла «Спортинг» Хихон 1:0 в конце турнира Сегунды. После этого в товарищеской игре гости одержали победу над «Алавесом» со счетом 2:1 и расписали ничью с «Эспаньолом» (1:1).

Помимо этих результатов стоит отметить выездные 2:2 с «Реал Сосьедадом» и домашние 3:0 в игре с комнатой «Сабадель».

Прогноз

Конечно же букмекеры отдают предпочтению «Вильярреалу». На команду дают 1.57, тогда как на «Уэску» поставили 5.90. Ничья предлагается за 4.30.

Несмотря на статус гостей, они все-таки могут рассчитывать хотя бы на выездной гол. Команда провела два неплохих поединка с «Реал Сосьедадом» и «Алавесом». Так что оборона «Вильярреала» тоже может дрогнуть.

Хочется верить, что «Уэска» забьет в гостях. При этом и «Вильярреал» без голов не останется. Наш вариант — обе забьют за 1.89. 0