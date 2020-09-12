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    «Осасуна» снова не уступит «Кадису»?

    «Кадис» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Примеры 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Осасуна»
    Футболисты «Осасуны»
    В стартовом туре испанской Примеры новичок «Кадис» сыграет с «Осасуной» на стадионе «Рамон де Карранса». Матч состоится 12 сентября и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Кадис» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2020 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 22:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
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  • 2.80
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    «Кадис»

    «Желтая субмарина» завершила сезона на 2 месте. Команда набрала 69 очков и благодаря 4-очковому отрыву избежала плей-офф за повышение.

    Для «Кадиса» сезон в Сегунде завершился 3-матчевой серией поражений. Хозяева проиграли «Фуэнлабраде» 0:1, «Альбасете» 0:1 и «Жироне» 1:2.

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    В межсезонье коллектив провел четыре товарищеских матча, выиграв в двух из них. «Кадис» обыграл «Малагу» 1:0 и «Эспаньол» 2:1. Также было поражение от «Бетиса» с минимальным счетом и ничья с «Альмерией» (1:1).

    «Осасуна»

    «Осасуна» смогла удержаться в Примере, заняв десятое место в турнирной таблице. Гости набрали 52 очка и закончили с 3-матчевой беспроигрышной серией.

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    Учитывая товарищеские матчи, «красные» проиграли лишь в одном из семи последних поединков. В рамках Примеры коллектив обыграл «Сельту» и «Барселону» с одинаковым результатом 2:1. В последнем 38 туре была ничья с «Мальоркой» (2:2).

    В рамках подготовки к новому сезону «Осасуна» выиграла у «Мирандеса» 2:0 и «Алавеса» 2:1. Кроме того, команда провела ничейный поединок с «Эйбаром» (1:1), а также с минимальным счетом уступила «Реал Сосьедаду».

    Прогноз и ставка

    «Осасуна» провела не такой уж и плохой сезон, показав средний результат. На правах бывалого коллектив может забрать 3 очка себе. Тем более что в очных противостояниях у гостей 4 матча без поражений, при этом они выиграли три из них.

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    • В последний раз команды разошлись миром (0:0). Вообще на двоих эти соперники редко забивают больше двух голов. В пяти играх только раз тотал матча был больше 2.5.

    По коэффициентам — 2.80 на «Кадис», 2.90 на «Осасуну» и 3.00 на ничью. Мы предлагаем поставить на «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.95. 0

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    «Кадис» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Примеры 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Кадис» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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